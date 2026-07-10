NSƯT Thành Lộc để lại dấu ấn sâu sắc trong 3 năm cộng tác với Sân khấu Thiên Đăng. Ảnh: Tư liệu

Công ty TNHH Sân khấu – Nghệ thuật Thiên Đăng thông báo chính thức về việc đóng cửa sau 3 năm, cụ thể sẽ hoạt động từ nay đến hết ngày 2/8 tới. "Đây là một quyết định không dễ dàng", trích bài đăng.

Đơn vị cho biết: "Ba năm trước, Thiên Đăng sáng đèn với mong muốn giản dị: mang đến quý khán giả những tác phẩm nghệ thuật thật và đẹp. Kể từ đó, mỗi đêm diễn là một lần chúng tôi được kể những câu chuyện bằng nghệ thuật, bằng cảm xúc, được đón nhận những tiếng cười, những giọt nước mắt và những tràng pháo tay đầy yêu thương. Điều quý giá nhất mà Thiên Đăng có được không nằm ở số lượng vở diễn hay những đêm sáng đèn mà là tình yêu, sự tin tưởng và đồng hành của quý khán giả, quý đối tác, quý nghệ sĩ cùng toàn thể ê-kíp trong suốt thời gian qua".

Tháng 9/2023, Sân khấu Nghệ thuật Thiên Đăng được khánh thành với tác phẩm khai màn Giáng Hương, trở thành một trong những sự kiện được quan tâm nhất của đời sống kịch nói TPHCM.

Còn với khán giả đại chúng, sự ra đời của Sân khấu Thiên Đăng gắn với sự kiện NSƯT Thành Lộc rời Công ty TNHH Sân khấu Nghệ thuật Thái Dương và Sân khấu Kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó.

Thời gian đầu, Sân khấu Thiên Đăng từng là hiện tượng của kịch nói TPHCM. Vở Giáng Hương "cháy" vé chỉ trong vài phút bán trực tuyến, gây bàn tán trên mạng xã hội.

Ngoài NSƯT Thành Lộc, sân khấu còn quy tụ dàn diễn viên cộng tác có tên tuổi như: NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân, diễn viên Vân Trang... Các vở Chuyến đò định mệnh, Ngôi nhà trong mây, Cô giáo Duyên, Hạc Vỹ Lan... cũng gây tiếng vang.

Trước đó, NSƯT Thành Lộc xác nhận chỉ cộng tác với Sân khấu Thiên Đăng đến hết tháng 7 này. Ông dự định nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu kế hoạch mới.

Theo nguồn tin của phóng viên, NSƯT Thành Lộc đã thành lập pháp nhân riêng là Công ty TNHH Sân khấu Thành Lộc.

Trích đoạn vở "Giáng Hương" từng gây sốt tại Sân khấu Thiên Đăng