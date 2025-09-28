Sau 2 năm im ắng kể từ Đất rừng phương Nam, 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của diễn viên Hứa Vĩ Văn. Ngay sau phim 700 tỷ Mưa đỏ gây sốt rạp chiếu suốt 5 tuần, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện ngoài rạp chiếu với vai nhà báo trong phim kinh dị Đồi hành xác vừa ra rạp hôm 26/9.

Nam diễn viên cho biết, đạo diễn Đồi hành xác đã liên lạc và thuyết phục anh tham gia phim suốt 3 năm. "Anh Dũng nhẫn nại và điện thoại liên tục nhưng tôi chưa biết có thể tham gia không vì còn phụ thuộc vào lịch trình. Nếu phim quay quá lâu ở ngoài Bắc tôi không đi được vì còn vướng lịch ở TPHCM và có mẹ già phải chăm sóc.

Hứa Vĩ Văn tại sự kiện ra mắt "Đồi hành xác" ở Hà Nội.

Với phim Mưa đỏ, tôi đã đi quá lâu nên không thể tiếp tục ra Bắc đóng Đồi hành xác nữa. Đợt đó tôi vừa tham gia Mưa đỏ và đang ở Hà Nội chấm thi cho LHP quốc tế Hà Nội. Đạo diễn gặp và nói vai diễn trong phim Đồi hành xác có thời lượng không nhiều và tôi có thể sắp xếp thời gian tham gia được. Vậy là tôi nhận lời", Hứa Vĩ Văn chia sẻ với VietNamNet.

Nhân vật của Hứa Vĩ Văn là nhà báo và đóng vai trò là người dẫn chuyện. Vì sự tò mò của bản thân, anh ấy đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao người mình thích lại mất tích, từ đó dẫn dắt câu chuyện để khán giả khám phá ai là hung thủ. "Một trong những lý do nữa là tôi cũng ham vui. Đợt quay Đồi hành xác gần Tết mà tôi lại thích không khí lạnh, coi như mấy ngày quay là một chuyến đi chơi tới Ninh Bình, Thanh Hoá. Còn vai diễn này với tôi không có gì quá khó cả", nam diễn viên chia sẻ.

Hứa Vĩ Văn trẻ trung ở tuổi U50.

Ở độ tuổi U50, Hứa Vĩ Văn vẫn trẻ trung, phong độ. Nam diễn viên cho biết trước khi quay Mưa đỏ, anh già và mập do mở nhà hàng kinh doanh ăn uống và công việc phải tiếp khách hàng ngày nên bỏ bê vóc dáng thời gian dài. Nhờ quay lại đóng Mưa đỏ, nam diễn viên ép mình vào chế độ tập luyện. "Tôi ăn kiêng và sau phim vẫn giữ chế độ đó luôn. Đóng phim gần các bạn trẻ cho tôi nguồn năng lượng tích cực mà sớm bị mất trước đó", anh nói.

"Trước đó tôi tập đều nhưng từ khi nhận kịch bản Mưa đỏ tôi duy trì chạy 45 phút, tập thể thao 30 phút mỗi ngày, tập cardio, kháng lực, bơi, chế độ ăn giảm 80% tinh bột, giảm đường. Sau 3 tháng tôi xuống cân mạnh, từ lúc bắt đầu tới khi xong Mưa đỏ, tôi giảm 10kg từ 72 xuống 62kg", Hứa Vĩ Văn nói.

Hứa Vĩ Văn kín tiếng đời tư.

Anh phong độ, nổi tiếng nhưng kín tiếng về đời tư, gần như không ai biết cuộc sống riêng của Hứa Vĩ Văn thế nào? Trước câu hỏi này, nam diễn viên trả lời VietNamNet: "Độ tuổi tôi, khán giả đã đi theo mình nửa đời người, cuộc sống mình sao họ đã thấy.

Tôi không còn quá nhiều thời gian nên chỉ dành để cống hiến và chọn lựa cái gì mình thích, làm dự án đặc biệt và tự hào có thể đóng góp gì đó cho đất nước bằng nghề nghiệp của mình. Quay lại với nghề diễn, dù là phim gì tôi sẽ vẫn tiếp tục và giữ sự vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống cá nhân còn liên quan đến gia đình và con cái nữa. Thôi đủ rồi! Mình đã bán cuộc đời cho nghệ thuật, nên chừa 50% cuộc đời còn lại cho bình yên".

Hứa Vĩ Văn trong "Đồi hành xác":