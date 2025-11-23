Phiên bản Thượng viện của Đạo luật Minh bạch Dự trữ vàng yêu cầu kiểm kê đầy đủ, kiểm toán và hạch toán tất cả giao dịch liên quan đến vàng của chính phủ liên bang Mỹ. Dự luật cũng đề xuất một quy trình tinh luyện vàng mới để đáp ứng tiêu chuẩn thị trường toàn cầu, bởi phần lớn vàng của Mỹ hiện tại không đạt chuẩn này.

Các đại diện Thomas Massie, Warren Davidson, Addison McDowell và Troy Nehls gần đây cũng đã giới thiệu một dự luật tương tự tại Hạ viện.

Dự luật cũng yêu cầu tiết lộ đầy đủ các giao dịch liên quan đến dự trữ vàng của Mỹ, bao gồm mọi khoản mua, bán, cho vay, cầm cố, thuê, hoán đổi và các ràng buộc khác, trong vòng 50 năm trở lại đây.

Thượng nghị sĩ Lee cho biết, trong hơn nửa thế kỷ qua, chưa có một cuộc kiểm toán toàn diện nào đối với dự trữ vàng của Mỹ. Người Mỹ nên biết liệu kho báu quốc gia của họ có an toàn và được kê khai chính xác hay không.

Điều đó đồng nghĩa với việc thông qua Đạo luật Minh bạch Dự trữ vàng, mở Fort Knox, các cơ sở của Sở Đúc tiền Mỹ và Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho kiểm toán và sau đó công khai kết quả.

Kho vàng Mỹ vẫn là một ẩn số. Ảnh: Kitco

Stefan Gleason, CEO Money Metals Depository, cho rằng cách quản lý dự trữ vàng yếu kém của chính phủ Mỹ là điều không thể chấp nhận trong khu vực tư nhân và đã làm xói mòn niềm tin. Ông nói rằng ngay cả khi từng có một cuộc kiểm toán đầy đủ vài thập kỷ trước, kiểm toán dự trữ vàng phải là quá trình liên tục, không thể “làm một lần là xong”.

Cựu Hạ nghị sĩ Ron Paul từ lâu đã vận động cho minh bạch và giám sát nhiều hơn đối với dự trữ vàng của nước này. Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính không nên được phép hoạt động trong bí mật, đặc biệt là khi nói đến tài sản tiền tệ quan trọng nhất trên hành tinh, tức là vàng.

Việc khôi phục niềm tin vào dự trữ vàng của Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết khi các ngân hàng trung ương nước ngoài đang gấp rút tích trữ vàng với tốc độ chóng mặt.

JP Cortez, Giám đốc điều hành của Sound Money Defense League (SMDL), nói rằng ông ủng hộ một cuộc kiểm toán kỹ lưỡng và toàn diện đối với kho dự trữ vàng của Mỹ. “Vàng là hình thức tiền tệ tối thượng được công nhận trên toàn thế giới, việc bảo vệ kho dự trữ vàng của Bộ Tài chính Mỹ là vấn đề an ninh quốc gia”, ông Cortez nói.

Cortez cho rằng cần một cuộc kiểm toán toàn diện, không phải là một chiêu PR như tham quan trực tiếp mà Elon Musk và những người khác đề xuất, mới đủ. Tình hình này đòi hỏi nhiều hơn một chuyến tham quan một ngày của các chính trị gia tới Fort Knox, West Point và các kho vàng khác của Bộ Tài chính Mỹ.

Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO) và các kiểm toán viên độc lập bên ngoài sẽ được tiếp cận bất kỳ kho dự trữ nào hoặc các kho công - tư nơi vàng được lưu giữ, cùng với mọi hồ sơ liên quan. Theo dự luật, quá trình này mất tới một năm để hoàn tất và dự luật yêu cầu cuộc kiểm toán được lặp lại mỗi 5 năm.

Đạo luật cũng đề xuất một quy trình và thời gian để tinh luyện vàng của Mỹ sao cho đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu bởi thị trường toàn cầu.

Theo SMDL, phần lớn dự trữ vàng của Mỹ được giữ dưới dạng thanh không tinh khiết, khoảng 90% vàng nguyên chất, được tạo ra sau sắc lệnh hành pháp năm 1933 của Tổng thống Franklin Roosevelt.

Theo Kitco