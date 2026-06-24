Chiều 24/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, các phiến đá cầu cổ Đồng Tràng bị kẻ gian lấy cắp đã được thu hồi, bàn giao cho địa phương và nhân dân tiếp tục quản lý, nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa, tín ngưỡng trong dân gian.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã cùng lực lượng phá án tới phường Ái Quốc để trao trả hiện vật.

Cầu đá cổ bị trộm cắp, không còn nguyên trạng.

Nhân dịp này, Đại tá Bùi Trung Thành biểu dương các đơn vị nghiệp vụ đã tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ án.

UBND phường Ái Quốc cũng tặng giấy khen cho tổ phòng chống tội phạm và 8 cán bộ, chiến sĩ Công an phường vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Bùi Trung Thành tại buổi làm việc ở phường Ái Quốc.

Quá trình điều tra, khám phá, bắt giữ các đối tượng trộm cắp, trao trả hiện vật của lực lượng công an được nhân dân theo dõi, đánh giá cao tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, góp phần gìn giữ tài sản, hiện vật có giá trị văn hóa cao, gắn bó lâu đời với địa phương.

Chính quyền phường Ái Quốc tiếp nhận hiện vật từ lực lượng công an.

Như đã thông tin, đêm 15/6 rạng sáng 16/6, kẻ gian đã lấy cắp cấu kiện của 4 nhịp cầu đá cổ bắc qua mương nước tại khu vực thôn Đồng Tràng, thuộc Tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ái Quốc và Công an xã An Lão khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lương Đình Quý và Lê Văn Chi (cùng SN 1991, trú tại thôn Khúc Giản, xã An Lão, TP Hải Phòng) là bạn quen biết. Chi đã rủ Quý sử dụng xe cẩu để trộm cắp các cấu kiện của cầu đá cổ mang đi bán lấy tiền.

Khoảng 0h10 ngày 16/6, Quý điều khiển ô tô tải gắn cẩu chở Chi và rủ thêm Phú Văn Sáng (SN 1989, trú tại thôn Khúc Giản, xã An Lão) cùng tham gia. Khi đến khu vực cầu đá Đồng Tràng, Chi và Sáng sử dụng dây đai buộc vào các cấu kiện cầu đá để Quý điều khiển cần cẩu nhấc lên xe.

Các đối tượng đã lấy đi 12 phiến đá mặt cầu và 4 dầm ngang bằng đá tự nhiên. Trong quá trình thực hiện hành vi, 4 phiến đá bị vỡ, gãy. Sau đó, nhóm này vận chuyển số cấu kiện trộm cắp được đến bán cho một người tại tỉnh Bắc Ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ cả 3 đối tượng Quý, Chi và Sáng, thu hồi toàn bộ các phiến đá bị lấy trộm.