Sáng nay (17/6), lãnh đạo UBND phường Ái Quốc (Hải Phòng) xác nhận với PV VietNamNet, Công an phường đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng điều tra vụ trộm 4 phiến đá tại chiếc cầu cổ, hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng.

Trước đó, Công an phường tiếp nhận trình báo của ông Trần Nam Duân, tổ trưởng tổ dân phố Hoàng Xá 2 về việc cầu đá cổ Đồng Tràng thuộc khu vực trạm bơm cánh đồng Tràng bị kẻ gian lấy trộm một số cấu kiện có giá trị.

Hiện trạng cầu đá cổ Đồng Tràng trước khi bị kẻ trộm xâm phạm

Theo trình báo, cầu đá Đồng Tràng đã bị mất 4 thanh đá tại 2 nhịp cầu. Khi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường đã phát hiện 1 thanh đá bị kẻ trộm giấu vào một gốc cây trong tình trạng đã bị vỡ.

Lãnh đạo UBND phường cho biết thêm, một nhịp cầu gồm hai phiến đá ghép lại có chiều rộng là 1,5m, có trọng lượng khoảng 100kg.

Người dân địa phương tiếc nuối khi chiếc cầu không còn nguyên hiện trạng.

Cầu đá Đồng Tràng được xây dựng từ thế kỷ 19, bắc qua sông Đồng Dựng đổ ra sông Hương. Cầu dài 13,5m, rộng 1,6m, có kiến trúc hình cầu vồng với 9 nhịp, mỗi nhịp gồm 4 phiến đá xanh ghép lại.

Hai nhịp cầu bao gồm 4 phiến đá xanh có niên đại hơn 100 năm đã bị lấy cắp.

Năm 2013, khi giải phóng mặt bằng triển khai dự án mở rộng đường 390, nhân dân đề nghị không phá dỡ và giữ nguyên cầu đá Đồng Tràng.