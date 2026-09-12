Ngày 12/9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân liên quan, trong đó lực lượng công an được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến truy xuất nguồn gốc đối với sầu riêng tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Mục tiêu là đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác, đầy đủ cho từng lô hàng, nâng cao uy tín và chất lượng nông sản địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ trì rà soát, xác thực, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, chủ thể quản lý và tình trạng thị trường, sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ NN&MT theo nguyên tắc "một lần khai báo, nhiều lần sử dụng", không gây thêm thủ tục, tạo thuận lợi cho người trồng và doanh nghiệp.

Nông dân xã Khánh Sơn thu hoạch sầu riêng cho thương lái đưa đi các nơi tiêu thụ. Ảnh: Xuân Ngọc

UBND xã, phường có vùng trồng sầu riêng có trách nhiệm kiểm tra duy trì điều kiện vùng trồng, cơ sở đóng gói, phát hiện và báo cáo các trường hợp mạo danh, gian lận mã số về Sở NN&MT trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp.

Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, phát hiện các dấu hiệu xác nhận khống sản lượng, mạo danh hoặc hợp thức hóa nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trục lợi trong chuỗi sản xuất, chế biến, xuất khẩu sầu riêng.

Bên cạnh đó, mỗi lô hàng xuất sang Trung Quốc phải có đầy đủ tối thiểu các thông tin về chủ thể tham gia, mã số vùng trồng, nhật ký trồng trọt, thông tin thu mua, đóng gói, kết quả thử nghiệm và giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 3.700ha sầu riêng, trong đó hơn 2.500ha đang cho thu hoạch, sản lượng ước khoảng 30.000 tấn/năm. Vùng trồng tập trung tại các xã Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn với 21 vùng mã số xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, diện tích hơn 635ha, sản lượng dự kiến đạt 14.724 tấn.

Ngoài ra, tỉnh có 2 cơ sở thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng, mỗi cơ sở có công suất 100 tấn/ngày. Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh xuất khẩu gần 8.140 tấn sầu riêng sang Trung Quốc, thu về hơn 1.500 tỷ đồng.