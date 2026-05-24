XEM VIDEO. Xe bán tải chở sầu riêng từ các nhà vườn về nơi tập kết ở Đắk Lắk

Ngày 24/5, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ban hành Đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”.

Đắk Lắk là tỉnh có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước. Ảnh: Hải Dương

Theo đề án, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắk, xã Cư M’gar, xã Ea Knuếc, phường Tuy Hòa và một số vùng trồng sầu riêng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điểm nhấn đáng chú ý của lễ hội là chương trình diễu hành khoảng 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng, kết hợp xác lập kỷ lục Guinness.

Đoàn xe sẽ xuất phát từ trung tâm xã Krông Pắk di chuyển về Đại lộ Võ Nguyên Giáp (phường Tân Lập), mang theo các mô hình vườn, hoa và trái sầu riêng. Sau phần xác lập kỷ lục, Ban tổ chức sẽ trình diễn bổ sầu riêng để người dân và du khách thưởng thức ngay tại sự kiện.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 còn có hoạt động trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”, giới thiệu vẻ đẹp của những vườn sầu riêng, đời sống người nông dân cùng các sản phẩm chế biến từ loại trái cây đặc sản này.

Đặc biệt, hội nghị “Hệ sinh thái sầu riêng bền vững” dự kiến quy tụ khoảng 500 đại biểu, doanh nghiệp và nhà nhập khẩu trong, ngoài nước nhằm thảo luận các giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng.

Ngoài ra, Lễ hội sầu riêng 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh người trồng sầu riêng, giới thiệu các sản phẩm của địa phương...

Lễ khai mạc lễ hội sầu riêng dự kiến diễn ra tối 15/8 tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột với khoảng 2.000 đại biểu, du khách trong nước và quốc tế tham dự.

Được biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ hội quy mô cấp tỉnh dành riêng cho ngành hàng sầu riêng, kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu sầu riêng địa phương ra thị trường quốc tế. Dự kiến lễ hội thu hút khoảng 300.000 lượt du khách tham quan, trải nghiệm.

Theo thống kê, năm 2025, toàn tỉnh Đắk Lắk có diện tích sầu riêng gần 45.000 ha, sản lượng 390.000 tấn, mang về doanh thu xuất khẩu khoảng 1,1 tỷ USD.