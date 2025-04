Tại buổi kiểm tra, khảo sát thực địa quyết định hướng tuyến đường tốc độ cao nối Hải Dương với Hải Phòng chiều 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu yêu cầu cần phải nghiên cứu phương án tối ưu nhất.

Ông Lê Ngọc Châu đã kiểm tra thực tế tại một số vị trí dự kiến phương án tuyến đường tốc độ cao nối tỉnh Hải Dương với trung tâm TP Hải Phòng

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có nhiều chỉ đạo quan trọng hướng tuyến dự án xây dựng tuyến đường tốc độ cao nối tỉnh Hải Dương với TP Hải Phòng

Dự kiến phương án đầu tư tuyến đường trục kết nối trung tâm hành chính tỉnh Hải Dương với trung tâm hành chính TP Hải Phòng có điểm đầu (km 0) tại nút giao vành đai I TP Hải Dương và đường dẫn cầu Bùi Thị Xuân, thuộc địa bàn xã Tiền Tiến, TP Hải Dương.

Điểm cuối (km 23) tại nút giao quốc lộ 10 với đường vào khu công nghiệp An Dương và đường Nguyễn Trường Tộ (đường WB), thuộc địa bàn quận An Dương, TP Hải Phòng. Tuyến đi theo hướng Đông Tây, qua địa bàn TP Hải Dương, huyện Thanh Hà, Kim Thành (Hải Dương) và quận An Dương (TP Hải Phòng), với tổng chiều dài khoảng 23,5 km.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu đã kiểm tra thực tế tại một số vị trí dự kiến phương án tuyến đường tốc độ cao nối tỉnh Hải Dương với TP Hải Phòng tại km 23+500, quốc lộ 10 (TP Hải Phòng), km21+330 quốc lộ 17B, khu công nghiệp Kim Thành 2, km 6+500 đường tỉnh 390B, đầu cầu Bùi Thị Xuân phía TP Hải Dương.

Vị trí quy hoạch xây dựng cầu Bùi Thị Xuân.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu cần nghiên cứu phương án hướng tuyến tối ưu, kết nối tốt nhất, giảm khối lượng giải phóng mặt bằng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu dân cư, khai thác tối đa phát triển quỹ đất hai bên đường...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án Xây dựng tuyến đường tốc độ cao nối tỉnh Hải Dương với TP Hải Phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo công tác khảo sát cần tiến hành chi tiết về loại đất, nguồn gốc đất, so sánh các phương án để lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm hiệu quả, bền vững khi triển khai.

Ông Châu giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát thực tế, lựa chọn phương án tuyến. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh lập phương án đầu tư. Trong vòng 15 ngày hoàn thành công tác khảo sát hướng tuyến.

Cũng trong chiều 26/4, ông Lê Ngọc Châu đi kiểm tra tại Dự án Nâng cấp đường tỉnh 390B và xây dựng mới đoạn tuyến tránh trung tâm thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà và Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390).