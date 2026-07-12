Sáng 12/7, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc gửi thông điệp tới các cơ quan, đơn vị cùng nhiều trang, nhóm cộng đồng trên địa bàn sau vụ lật ca nô du lịch tại Hòn Mây Rút Ngoài khiến 15 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, điều cần thiết nhất lúc này là sự sẻ chia, bình tĩnh và trách nhiệm của mỗi người trước mất mát mà các nạn nhân cùng gia đình đang gánh chịu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, y tế cùng các đơn vị liên quan tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu người bị nạn và xử lý các công việc liên quan. Tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cũng đang phối hợp các cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết trước mắt địa phương tập trung mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ các du khách gặp nạn và thân nhân. Chủ ca nô hỗ trợ 1.000 USD đối với mỗi trường hợp tử vong và 500 USD cho mỗi du khách sống sót. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ thêm 1.000 USD cho mỗi nạn nhân tử vong.

Theo ông Khoa, ngay trong tối 11/7, lực lượng công an đã hoàn tất các thủ tục điều tra, nhận dạng, hộ tịch và các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình các nạn nhân.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 2002 cung cấp lương khô, nước uống cho du khách. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

"Với tinh thần nỗ lực cao nhất, chúng tôi sẽ khẩn trương hoàn tất thủ tục để đưa các nạn nhân về nước hoặc giải quyết theo nguyện vọng của gia đình, phù hợp quy định pháp luật Việt Nam", ông Khoa nói.

Lãnh đạo đặc khu cũng đề nghị người dân và cộng đồng mạng cân nhắc trước khi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, không đăng tải hình ảnh đau lòng của các nạn nhân, tránh suy diễn gây hoang mang hoặc làm tổn thương thêm gia đình người gặp nạn.

"Phú Quốc là vùng đất nghĩa tình, mến khách và luôn nỗ lực gìn giữ hình ảnh đẹp trong lòng du khách trong nước và quốc tế. Đây là mất mát không ai mong muốn, nhưng cũng là lúc cộng đồng thể hiện sự văn minh, đoàn kết và lòng nhân ái", lãnh đạo đặc khu nhấn mạnh.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (áo trắng) đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Hoàng Dung

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island, biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam rời Hòn Mây Rút Ngoài để về cảng quốc tế An Thới.

Khi di chuyển được khoảng 400m, phương tiện gặp sóng lớn, gió mạnh rồi bị lật.

Ngay sau khi nhận tin báo, đặc khu Phú Quốc đã huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, y tế cùng nhiều đơn vị liên quan tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 15h40 cùng ngày, toàn bộ 36 người trên ca nô được đưa vào bờ. Trong đó, 21 người sống sót và 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.