Khoảng 8h ngày 12/7, thi thể các nạn nhân được đưa lên xe cứu thương, rời Trung tâm Y tế Phú Quốc vào đất liền, sau đó tiếp tục chuyển về TPHCM để bàn giao cho gia đình theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh cùng chính quyền đặc khu Phú Quốc có mặt tiễn đưa các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh và chính quyền đặc khu Phú Quốc tiễn đưa thi thể các nạn nhân về đất liền để bảo quản. Ảnh: Hoàng Dung

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết bệnh viện đã thống nhất với Sở Y tế An Giang tiếp nhận, lưu giữ thi thể các nạn nhân tại nhà lạnh trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục. Dự kiến khoảng 10 thi thể sẽ được chuyển về nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trung tâm Y tế Phú Quốc là nơi bảo quản thi thể các nạn nhân trước khi chuyển vào đất liền. Ảnh: Phước Sáng

Trước đó, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô chở khách mang số hiệu AG-26751 của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên, xuất phát từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi cách điểm xuất phát khoảng 400m, phương tiện bất ngờ lật úp, hất toàn bộ người trên ca nô xuống biển.

Lực lượng chức năng đã cứu được 36 người, trong đó 21 người sống sót và 15 người tử vong. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Kiểm tra toàn diện an toàn phương tiện chở khách sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc Sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong, Bộ Xây dựng ban hành công điện khẩn, yêu cầu rà soát, kiểm tra an toàn vận tải đường thủy trên phạm vi cả nước.

Chủ tịch đặc khu Phú Quốc thăm nạn nhân vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong Tối 11/7, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ lật ca nô xảy ra trên địa bàn trưa cùng ngày khiến 15 người tử vong.





