Khoảng 8h ngày 12/7, thi thể các nạn nhân được đưa lên xe cứu thương, rời Trung tâm Y tế Phú Quốc vào đất liền, sau đó tiếp tục chuyển về TPHCM để bàn giao cho gia đình theo quy định.
Lãnh đạo tỉnh cùng chính quyền đặc khu Phú Quốc có mặt tiễn đưa các nạn nhân.
Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết bệnh viện đã thống nhất với Sở Y tế An Giang tiếp nhận, lưu giữ thi thể các nạn nhân tại nhà lạnh trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục. Dự kiến khoảng 10 thi thể sẽ được chuyển về nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trước đó, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô chở khách mang số hiệu AG-26751 của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên, xuất phát từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi cách điểm xuất phát khoảng 400m, phương tiện bất ngờ lật úp, hất toàn bộ người trên ca nô xuống biển.
Lực lượng chức năng đã cứu được 36 người, trong đó 21 người sống sót và 15 người tử vong. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.