Được tin ngày 11/7, vụ việc ca nô chở khách gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang gây ra nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi.

Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo Việt Nam khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang cứu hộ, cứu nạn vụ lật ca nô. Ảnh: Báo An Giang

Khoảng 13h ngày 11/7, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200m đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng.

Ca nô số hiệu AG-26751, chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 3 thuyền viên (gồm 1 người điều khiển, 1 thợ máy và 1 nhân viên), trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới đã bị lật. Đến 15h, vụ tai nạn làm 15 người tử vong (gồm 13 nam, 2 nữ, quốc tịch Ấn Độ).

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và các lực lượng công an, y tế, cảnh sát biển, biên phòng... tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ.