Tối 14/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hà Trung Thảo, Chủ tịch UBND xã Mai Châu cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định 3 người bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6 qua địa bàn xã. Đến 18h45 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể cùng phương tiện xe gắn máy.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy người cùng phương tiện bị nạn. Ảnh: Phúc Thanh

Hiện trường vụ sạt lở chia cắt quốc lộ 6. Ảnh: Hùng Mạnh

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, tại Km124+300 Quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu, hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Đến 18h45, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: Phúc Thanh

Ngay sau sự cố, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại và khắc phục sự cố sạt lở. Ảnh: Phúc Thanh

Tối cùng ngày, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, yêu cầu các lực lượng tập trung phương tiện, nhân lực, đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ông Hinh lưu ý các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi thông tuyến trở lại; đồng thời đề nghị các ngành chức năng và địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.