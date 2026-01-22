Theo đó, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (địa chỉ trụ sở tại số Z06 Đường số 13, phường Tân Thuận, TPHCM) với số tiền 810 triệu đồng về các hành vi vi phạm.

Cụ thể, Tập đoàn VNG vi phạm về việc không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin; không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác.

Vi phạm về quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định; điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG bị phạt 810 triệu đồng. Ảnh: Zalo

Ngoài ra, Tập đoàn VNG còn không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định.

Không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Tập đoàn VNG chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngay sau khi làm việc và nhận được quyết định xử phạt, Tập đoàn VNG đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để rà soát, cập nhật và hoàn thiện nội dung, chính sách liên quan.

Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện các nội dung khác.

Trước đó VietNamNet đã đưa tin, vào cuối tháng 12/2025, Zalo gây tranh cãi khi đưa ra loạt điều khoản mới về thu thập thông tin, đồng thời yêu cầu người dùng phải chấp nhận thì mới tiếp tục sử dụng mạng xã hội này. Điều đáng nói, hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định.

Ngay sau đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị Tập đoàn VNG tham gia buổi làm việc nhằm làm rõ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.