Cụ thể, trong giấy mời làm việc, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) nêu rõ, thời gian gần đây, cơ quan này ghi nhận nhiều thông tin phản ánh liên quan đến việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo của Công ty CP Tập đoàn VNG.

Nhằm làm rõ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị Tập đoàn VNG tham gia buổi làm việc vào ngày 31/12.

Theo yêu cầu, Tập đoàn VNG phối hợp báo cáo, cung cấp một số thông tin, tài liệu (đóng dấu treo và giáp lai) liên quan đến người dùng cá nhân như: Thông tin chung về doanh nghiệp và nền tảng cung cấp dịch vụ; đối tượng người dùng nền tảng Zalo tại Việt Nam; tư cách pháp lý và vai trò của công ty đối với việc sở hữu, quản lý, vận hành và quyết định nội dung điều khoản, chính sách áp dụng cho người dùng sử dụng nền tảng Zalo tại Việt Nam.

Zalo gây tranh cãi khi đưa ra loạt điều khoản mới về thu thập thông tin người dùng. Ảnh: Zalo

VNG được yêu cầu cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo hiện đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam; các phiên bản điều khoản sử dụng đã được áp dụng trong thời gian 12 tháng gần nhất. Đối với từng phiên bản, đề nghị làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố tới người dùng.

Doanh nghiệp này cũng cần cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng, bao gồm: cách thức thông báo cho người dùng, việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới và các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận các nội dung cập nhật.

Về chính sách, quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, đề nghị Tập đoàn VNG cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu hiện hành quy định về việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin người dùng Zalo.

Trường hợp Công ty không ban hành một văn bản riêng về chính sách bảo vệ thông tin người dùng Zalo, đề nghị làm rõ hình thức thể hiện, vị trí công bố và cách thức để người dùng có thể tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ các nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

Cung cấp thông tin mô tả cơ chế để người dùng Zalo thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý đối với việc thu thập, xử lý thông tin, cũng như cơ chế để người dùng rút lại sự đồng ý hoặc thực hiện các quyền liên quan khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Uỷ ban Cạnh tranh đề nghị Tập đoàn VNG cung cấp kèm theo các tài liệu chứng minh, ví dụ như hướng dẫn sử dụng, ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu nội bộ có liên quan nhằm làm rõ cách thức người dùng thực tế tiếp cận và thực hiện các quyền này.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng yêu cầu Tập đoàn VNG cung cấp các thông tin, tài liệu phản ánh cách thức tổ chức, vận hành và cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên nền tảng Zalo trong môi trường trực tuyến; cung cấp thông tin về quy trình tiếp nhận, xử lý các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người dùng liên quan đến điều khoản sử dụng và bảo vệ thông tin người dùng, đồng thời cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tiếp nhận và xử lý các phản ánh liên quan đến bảo vệ thông tin người dùng trong thời gian 12 tháng gần nhất.

Trước đó, Zalo gây tranh cãi khi đưa ra loạt điều khoản mới về thu thập thông tin, đồng thời yêu cầu người dùng phải chấp nhận thì mới tiếp tục sử dụng mạng xã hội này. Điều đáng nói, hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định.