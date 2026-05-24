Trên fanpage, ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu phản hồi chi tiết về tin đồn đời tư cách đây 34 năm. Hàng chục năm nay, anh bị gắn với tin đồn từng bị bắt do tổ chức tiệc sex thác loạn có sử dụng chất cấm.

Trong video, Ngọc Sơn khẳng định tin đồn này không có thật. Nguồn cơn vụ việc, năm 1992, anh góp mặt trong tiệc sinh nhật của một người bạn tại vũ trường New Century trên đường Nguyễn Huệ, Quận 1 cũ.

Người này tên Tân, là anh trai của một á hậu đồng thời là kiến trúc sư thiết kế nhà cho nam ca sĩ. Người này rất hâm mộ Ngọc Sơn nên mời đến hát và dự tiệc sinh nhật.

Ngọc Sơn nói vũ trường New Century nằm ngay trung tâm Quận 1 cũ, không ai dại dột tổ chức tiệc sex ở nơi như vậy.

Anh cũng đặt vấn đề nhiều nhà báo có mặt tại hiện trường vụ đột kích lại không có tấm ảnh nào minh chứng cho thông tin "tiệc sex thác loạn".

Clip: Ca sĩ Ngọc Sơn nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc đến tiếng oan năm xưa

"Suốt 34 năm qua, tôi sống với nỗi oan này như sống trong địa ngục, bao lần đau lòng khóc thầm nhưng đành chịu đựng. Hôm nay, tôi lên tiếng vì lo sợ những tin đồn này sẽ làm buồn lòng các thế hệ con em và người hâm mộ trong và ngoài nước", ca sĩ cho hay.

Anh nhấn mạnh nếu thật sự có chuyện "thoát y thác loạn" tại buổi sinh nhật như tin đồn sẽ sẵn sàng chịu tất cả trách nhiệm, kể cả tù tội hay bị cấm hát vĩnh viễn.

Về tấm thiệp có dòng chữ "không mặc đồ lót", Ngọc Sơn nói đó là trò đùa tai quái của người bạn tên Tân. Sau đó, cơ quan chức năng cũng nhắc nhở về việc sử dụng ngôn từ không phù hợp thuần phong mỹ tục.

Vụ bị phạt tù do hát nhạc chưa được phép lưu hành nam ca sĩ cũng xin một lần nói lại cho rõ. Anh kể lại: "Sự thật, tôi bị bắt và ngồi tù là do hát 5 bài chưa được phép lưu hành tại thời điểm đó. Những năm sau này, các bài đó đều đã được cho hát rộng rãi rồi", anh cho biết.

Sau scandal lần đó, Ngọc Sơn tỉnh ngộ, dành cả quãng sự nghiệp còn lại để bày tỏ lòng trung thành với đất nước, tình yêu quê hương và gia đình.

Cuối video, Ngọc Sơn mong khán giả tỉnh táo trước tin đồn đồng thời khuyên giới trẻ hiếu thảo với cha mẹ, sống lành mạnh, giữ gìn sức khỏe và tuyệt đối tránh xa chất cấm.

Mi Lê