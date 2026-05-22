Ca sĩ Quân AP và Ngọc Sơn bất ngờ được tìm kiếm nhiều.

Sáng 22/5, Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm thông tin của một số từ khóa bất ngờ tăng đột biến.

Trong đó, từ khóa "Quân AP" tăng đến hơn 5.000 lượt tìm kiếm, gấp 1000% chỉ trong hơn 1 giờ. Các từ khóa như "Anh Quân AP", "Quân AP là ai", "Ca sĩ Quân AP", "Quân AP tên thật là gì", "Quân AP sinh năm mấy", "Quân AP và vợ"... cũng được tìm kiếm nhiều.

Bám sát là các từ khóa: "Thành Lộc" với hơn 1.000 lượt tìm kiếm trong 2 giờ, "AMEE" với 500 lượt tìm kiếm trong 1 giờ và "Ngọc Sơn" với 200 lượt tìm kiếm trong 1 giờ.

Về nguyên do, phóng viên khảo sát các nền tảng Facebook, Threads và TikTok, nhiều tài khoản đăng ảnh của ca sĩ Quân A.P, AMEE và Ngọc Sơn cùng tin đồn tiêu cực. Các bài đăng thu hút lượng lớn tương tác cùng bình luận trái chiều, bất chấp thực hư.

Trong khi đó, từ khóa "Thành Lộc" tăng vọt được cho là làn sóng truyền thông xã hội từ loạt clip anh phát ngôn chỉ trích nhắm vào ê-kíp phim Ma da trong khuôn khổ hoạt động quảng bá cho phim Một thời ta đã yêu.

Đáng chú ý, khi lượt tìm kiếm từ khóa "Quân AP" lên đến đỉnh điểm, tài khoản Facebook cá nhân của nam ca sĩ đã đăng clip anh chăm chỉ tập luyện trong phòng gym. Sau clip này, theo Google Trends, lượt tìm kiếm từ khóa "Quân AP" lập tức giảm mạnh.

Trong khi đó, hôm qua - 21/5, fanpage của ca sĩ Ngọc Sơn cập nhật lịch diễn tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào tối 8/6 tới tại Châu Đốc, An Giang.

Phóng viên liên hệ người phụ trách truyền thông của ca sĩ Ngọc Sơn để hỏi thêm về tin đồn nhưng không thể nối máy.

