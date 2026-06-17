Tài sản thanh lý là toàn bộ tài sản, công cụ lao động và vật liệu tại 11 chi nhánh, gồm Hồng Bàng, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Giuộc, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Định, Bến Tre và Khánh Hòa.

Đối tượng tham gia chào giá là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Tài sản tại mỗi chi nhánh được thanh lý theo hình thức nguyên lô và chào giá kín theo mẫu do SCB quy định. Hội đồng thanh lý sẽ mở thư chào giá và lựa chọn bên trả giá cao nhất.

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT.

Thời gian xem tài sản được thực hiện trong tháng 6.

Đây không phải lần đầu SCB thực hiện thanh lý tài sản. Trong khoảng 3 năm qua, SCB nhiều lần thông báo thanh lý máy ATM, xe ô tô chuyên dùng chở tiền và nhiều tài sản khác.

Cùng với đó, SCB cũng thu hẹp đáng kể mạng lưới hoạt động khi hơn 100 phòng giao dịch đã được thông báo chấm dứt hoạt động kể từ khi ngân hàng bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt.

SCB hiện đặt trụ sở tại địa chỉ 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM.

Trước thời điểm bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt cuối năm 2022, SCB có vốn điều lệ 20.020 tỷ đồng, sở hữu 239 điểm giao dịch tại 29 tỉnh, thành phố và đội ngũ hơn 7.000 nhân sự.