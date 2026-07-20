Theo thông báo mới nhất của SCB, ngân hàng sẽ chấm dứt hoạt động của 4 chi nhánh gồm SCB Thanh Hóa, SCB Bình Dương, SCB Bến Tre, SCB Vũng Tàu.

Trong đó, Trong đó, Chi nhánh Thanh Hóa chấm dứt hoạt động từ ngày 15/7, còn ba chi nhánh Bình Dương, Bến Tre và Vũng Tàu dừng hoạt động từ ngày 18/7.

Việc đóng cửa các chi nhánh đồng nghĩa các phòng giao dịch trực thuộc cũng chấm dứt hoạt động. Trước đó, SCB đã đóng khoảng 160 phòng giao dịch trên cả nước kể từ năm 2023.

Đến nay, mạng lưới của SCB còn 45 phòng giao dịch trên cả nước.