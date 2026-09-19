Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong định hướng phát triển dài hạn của SCG, thể hiện cam kết đồng hành cùng thị trường và người tiêu dùng Việt Nam. Việc khai trương SCG Home Việt Nam là một bước tiến cụ thể hóa định hướng này, kế thừa hơn 100 năm kinh nghiệm của SCG để mang đến mô hình One-Stop Destination (Một điểm đến, trọn giải pháp), đáp ứng nhu cầu hoàn thiện nhà toàn diện.

Toàn cảnh không gian cửa hàng SCG Home Việt Nam theo mô hình “Một điểm đến, trọn giải pháp”.

Trải nghiệm mua sắm tinh tế, tiện lợi, tiết kiệm thời gian

“One-Stop Destination” là mô hình bán lẻ tập trung, nơi khách hàng có thể tìm kiếm và trải nghiệm đa dạng nhóm sản phẩm cho ngôi nhà trong cùng một điểm đến - từ gạch ốp lát, vật liệu hoàn thiện, thiết bị vệ sinh đến nội thất và đồ gia dụng - thay vì di chuyển qua nhiều điểm bán khác nhau cho từng hạng mục.

SCG Home Việt Nam được thiết kế nhằm rút ngắn thời gian tìm hiểu, đồng thời cho phép khách hàng đối chiếu chất liệu, màu sắc và phong cách giữa các nhóm sản phẩm ngay tại chỗ để có quyết định đồng bộ hơn cho tổng thể ngôi nhà.

Ông Tananan Decha-Umphai, Giám đốc Công ty TNHH SCG Home Việt Nam, chia sẻ: “Hoàn thiện một ngôi nhà vốn là hành trình trải qua nhiều lựa chọn. Chúng tôi mong muốn đưa hành trình ấy về một không gian thuận tiện, nơi khách hàng có thể dành một buổi mua sắm thảnh thơi để cùng gia đình chọn lựa thiết bị, vật liệu cho tổ ấm của mình. Điều chúng tôi hướng đến là mang lại một không gian mua sắm tập trung, tiện nghi và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng Việt.”

SCG Home Việt Nam là một trong những bước đi cụ thể hóa cam kết của SCG đối với sự phát triển dài hạn cho chất lượng cuộc sống của người Việt.

Thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, không gian mua sắm của SCG Home Việt Nam quy tụ hơn 60 thương hiệu chính hãng trong nước và quốc tế, tiêu biểu như Prime, Catalan, Viglacera, Vitto ở nhóm gạch ốp lát; COTTO, Jomoo, DeMuhler ở nhóm thiết bị vệ sinh. Không gian trưng bày được tổ chức theo khu vực chức năng, bao gồm khu nhà mẫu và các phòng trưng bày phòng tắm thực tế, cho phép khách hàng xem, chạm và cảm nhận sản phẩm trong bối cảnh gần với ngôi nhà của mình trước khi quyết định.

Đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt hành trình tham quan mua sắm là đội ngũ tư vấn viên nắm tổng thể nhu cầu và ngân sách, hỗ trợ kết nối các lựa chọn giữa những nhóm sản phẩm khác nhau. Sự chú ý đến từng nhu cầu cụ thể của gia đình Việt còn thể hiện ở những chi tiết nhỏ, như nhóm phụ kiện hỗ trợ an toàn cho người cao tuổi trong phòng tắm.

Không gian mua sắm rộng rãi tiện nghi cùng những sản phẩm chất lượng

Không chỉ chú trọng vào sự đa dạng sản phẩm, SCG Home Việt Nam còn tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm cho khách hàng bằng những tiện ích khác. Tọa lạc trên trục Nguyễn Văn Linh, khu vực Long Biên, gần AEON Mall, TASCO Mall và sân golf Long Biên, SCG Home Việt Nam thuận tiện kết nối với các quận nội thành và vùng phụ cận phía Đông Hà Nội. Bãi đỗ xe có sức chứa trên 60 ô tô cùng tổng diện tích tham quan 5.500m² tạo điều kiện cho những chuyến đi cả gia đình, khi việc chọn vật liệu và nội thất cho ngôi nhà thường cần thời gian trao đổi và cân nhắc.

Không gian trưng bày thành các khu nhà mẫu, cho phép khách hàng xem và cảm nhận gần hơn với ngôi nhà của mình.

Đây là chuỗi cửa hàng bán lẻ đầu tiên của SCG Home tại Việt Nam và là chuỗi cửa hàng thứ hai của hãng ở nước ngoài. SCG Home kế thừa di sản vững chắc từ SCG - tập đoàn duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Thailand's Most Admired Company 2025 - 2026 của BrandAge trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, với 18 năm liên tiếp được ghi nhận ở vị trí số 1.

SCG Home là thành viên Tập đoàn SCG, chuyên phân phối và bán lẻ các sản phẩm và giải pháp liên quan liên quan đến vật liệu hoàn thiện nhà. Thương hiệu theo đuổi mong muốn góp phần mang đến cho người Việt một cuộc sống tiện nghi, dễ dàng và an toàn hơn. Cửa hàng SCG Home hiện tọa lạc tại 55 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, Hà Nội, mở cửa từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày.

(Nguồn: Công ty TNHH SCG Home Việt Nam)