Chiều 8/11, Quốc hội nghe tờ trình và thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tờ trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, các nguồn lực đảm bảo cho công nghiệp quốc phòng, an ninh gồm nguồn vốn, nhân lực, đất đai và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ.

Đại tướng Phan Văn Giang trình bày tờ trình.

Trong đó, với nguồn vốn cho đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh quy định: Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách và được cơ cấu thành khoản mục riêng trong tổng số vốn ngân sách Trung ương được cấp có thẩm quyền phân bổ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trung hạn, hằng năm; đảm bảo ổn định trong suốt quá trình phân bố và giải ngân; Thủ tướng quyết định việc sử dụng nguồn vốn chuyên biệt phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh bổ sung cho các chương trình, đề án, dự án đầu tư, nhiệm vụ có tính cấp bách, nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, dự thảo Luật cũng quy định cơ chế, chính sách trong hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh; cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt.

Trình bày thẩm tra, Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu việc phân loại các chế độ, chính sách trong dự thảo Luật theo từng đối tượng, nhóm đối tượng là hợp lý. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, các chế độ, chính sách còn tản mạn, thiếu tính khái quát.

Về chế độ, chính sách đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể, minh bạch hơn về chế độ, chính sách đối với các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Ngoài ra, cần bảo đảm thống nhất với Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và bảo đảm tính khả thi.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới

Về bảo đảm nguồn lực, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với dự thảo Luật quy định nguồn lực tài chính cho phát triển công nghiệp an ninh quốc phòng bảo đảm và trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn khó khăn thì việc huy động các nguồn hợp pháp khác như từ các quỹ, nguồn vay, tài trợ, trích lập sau thuế là phù hợp. Đây sẽ là nền tảng vật chất quan trọng để bảo đảm cho công nghiệp an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, Chính phủ dự kiến sẽ không quy định về “nguồn vốn chuyên biệt” mà thay bằng “nguồn vốn hợp pháp khác”. Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, đây là vấn đề mới, việc triển khai phải gắn với chế độ bảo mật, do đó, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để phù hợp với thực tiễn và thống nhất trong hệ thống pháp luật.