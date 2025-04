Theo đó, tại công văn số 2620 về việc chuẩn bị triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính giao UBND TP Hà Nội chủ trì xây dựng đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm và Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tổ chức tốt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các nhiệm vụ liên quan; lập danh sách mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu, khách mời trong nước.

Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp xây dựng kịch bản điều hành lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Đề án diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình được giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp xây dựng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an có kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh, an toàn cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, nhân dân dự lễ kỷ niệm; các hoạt động kỷ niệm và các nhiệm vụ có liên quan.

Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cho Đoàn Ngoại giao, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội; xây dựng Kế hoạch mời đại biểu quốc tế và phóng viên báo chí nước ngoài dự Lễ kỷ niệm.

Bộ Y tế có trách nhiệm bảo đảm tốt công tác y tế; có phương án chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và hướng dẫn cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng được giao cho Bộ Nội vụ.