Khánh Hòa:

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương là thành viên của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh.

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay, 100% thuê bao điện thoại, Internet sử dụng đường truyền cáp quang, đảm bảo phục vụ mục đích cho quá trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh của tỉnh. Tỉnh tiếp tục triển khai sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin, nền tảng số của địa phương.

Thực hiện duy trì kết nối, tích hợp ổn định giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các hệ thống thông tin của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Trong năm 2024, đã khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư phục vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 376.874 lượt.

Tổ chức triển khai các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, có 20/31 dự án vốn đầu tư công và 49/87 nhiệm vụ vốn sự nghiệp đã tổ chức triển khai; 7 dự án và 16 nhiệm vụ chưa triển khai; 10 nhiệm vụ đề xuất điều chỉnh sang giai đoạn 2025 - 2026; 4 dự án và 7 nhiệm vụ đề xuất lược bỏ hoặc không thực hiện do không còn phù hợp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt 93,21% so với kinh phí được cấp.

Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 100% cơ quan, địa phương đạt tỷ lệ từ 50% trở lên. Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10-10, tỉnh đã tổ chức thành công Diễn đàn chính sách địa phương với chủ đề “Chuyển đổi số - bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa” và Ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2024, đã tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng.

Theo báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Khánh Hòa xếp vị trí 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 11 bậc so với năm 2022, bằng mức xếp hạng năm 2021).

Trong đó, xếp hạng chính quyền số đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố (giảm 2 bậc so với năm 2022, giảm 12 bậc so với năm 2021); xếp hạng kinh tế số đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố (tăng 3 bậc so với năm 2022, tăng 5 bậc so với năm 2021); xếp hạng xã hội số đứng thứ 22/63 tỉnh, thành phố (tăng 14 bậc so với năm 2022, tăng 11 bậc so với năm 2021).

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Đinh Văn Thiệu cho biết, năm 2025, việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số sẽ khó khăn, phức tạp hơn. Đặc biệt, trong việc thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22-12-2024, của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chính vì thế, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, cần tăng cường công tác truyền thông đến người dân, doanh nghiệp được biết một cách rộng rãi; đến ngày 28-2, cần phải xây dựng xong kế hoạch chuyển đổi số năm 2025, để gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh vào đầu tháng 3.

Trong quá trình triển khai các dự án CNTT, nhiệm vụ chuyển đổi số cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số cần hết sức lưu ý vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; bám sát các chỉ đạo của các bộ, ban, ngành Trung ương.

Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong đó, phải tập trung hoàn thành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của tỉnh để đưa vào hoạt động trong tháng 6; tham mưu xây dựng DTI năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và chú trọng đến mức độ tăng trưởng; tham mưu cho UBND tỉnh chính sách hỗ trợ kinh phí cho người làm công tác chuyển đổi số ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để trình HĐND tỉnh xem xét…

Ông Đinh Văn Thiệu cũng nhắc nhở một số sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao; đối với các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2024 chưa thực hiện, cần đề xuất được chủ trương đầu tư vào tháng 4-2025…

Theo N.T (Báo Khánh Hòa)