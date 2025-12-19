Rẽ Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Phát biểu khai mạc, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiến nghị bổ sung thêm cơ cấu đại diện cho khu vực kinh tế tư nhân, doanh nhân, trí thức và người khuyết tật tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

Những kiến nghị này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, điều chỉnh, qua đó đã xem xét, điều chỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần khối MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ngoài số lượng 25 người đã phân bổ, khối MTTQ Việt Nam được bổ sung giới thiệu thêm một số cơ cấu khác để ứng cử ở các cơ quan chuyên trách hoặc giới thiệu về các địa phương.

Theo đó, Nghị quyết phân bổ cho Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam giới thiệu tại địa phương 1 người khuyết tật; phân bổ Liên đoàn thương mại Công nghiệp Việt Nam (tổ chức thành viên của Mặt trận) trong cơ cấu, thành phần, số lượng của Hiệp hội, tập đoàn kinh tế lớn; phân bổ giới thiệu ứng cử làm đại biểu chuyên trách Quốc hội 4 người, gồm 1 phó chủ tịch của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 1 bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 2 lãnh đạo cấp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

19 tổ chức thành viên giới thiệu người ứng cử

Theo tờ trình do Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày, tổng số người được MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 là 25 người.

Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu 3 đại biểu là lãnh đạo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời cơ cấu thêm các cá nhân tiêu biểu đại diện cho doanh nghiệp nhà nước lớn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân trẻ và đội ngũ trí thức có học hàm, học vị cao.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Việc phân bổ đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu tôn giáo, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu tái cử, đại biểu trí thức, doanh nhân và văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Đối với các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị 19 tổ chức giới thiệu người đại diện ứng cử, trong đó có: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam...

Về cơ cấu, thành phần kết hợp, nội dung tờ trình cũng nêu rõ, đại biểu văn nghệ sỹ là đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; đại biểu tôn giáo là đại diện của 2 tổ chức thành viên: Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại biểu ngoài Đảng được cơ cấu trong đại diện của tổ chức tôn giáo. Đại biểu dân tộc thiểu số và đại biểu tái cử được cơ cấu kết hợp trong số đại biểu cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các tổ chức thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và 100% thống nhất với phương án phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 theo tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu kết luận, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, việc hiệp thương, phân bổ lần này thể hiện rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Quốc hội Việt Nam thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện văn bản, gửi tới các tổ chức thành viên và cơ quan liên quan, đề nghị giới thiệu người ứng cử bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và quy định của pháp luật.