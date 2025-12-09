Tối 8/12, ĐKVĐ SEA Games U22 Indonesia bất ngờ thất bại 0-1 trước U22 Philippines. Với kết quả này, U22 Philippines trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vượt qua vòng bảng SEA Games 33. Trong khi đó, U22 Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại khi chưa có điểm nào (hiệu số -1). Họ phải quyết chiến với U22 Myanmar (0 điểm, hiệu số -2) ở lượt trận cuối cùng vào ngày 12/12.

Nhưng ngay cả khi giành chiến thắng, số phận của U22 Indonesia cũng có thể sớm bị định đoạt. Theo Điều lệ của giải, ba đội đứng đầu ba bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé vào bán kết SEA Games 33.

ĐKVĐ U22 Indonesia đứng trước nguy cơ phải về nước sớm. Ảnh: PSSI

Hiện tại, U22 Việt Nam có cùng 3 điểm như U22 Malaysia nhưng đứng thứ 2 bảng B do kém về hiệu số. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ giành vé đi tiếp nếu như không thua U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng (ngày 11/12). Trong trường hợp có kết quả hòa, U22 Việt Nam và U22 Malaysia cùng dắt tay vào bán kết.

Trong khi đó, các đội nhì bảng A và C chắc chắn chỉ có tối đa 3 điểm. Thậm chí, trong trường hợp U22 Singapore không thắng U22 Thái Lan (bảng A), còn trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar (bảng C) không có kết quả thắng thua, U22 Việt Nam đi tiếp ngay cả khi thất bại trước U22 Malaysia.

U22 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia. Ảnh: S.N

Dù cơ hội mở ra với U22 Việt Nam nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn yêu cầu các cầu thủ U22 Việt Nam có sự tập trung cao nhất. Ở những buổi tập gần đây, chiến lược gia người Hàn Quốc cho học trò tập nhiều phương án tấn công.

Rõ ràng là U22 Việt Nam rất tự tin vào khả năng đánh bại U22 Malaysia, giành ngôi nhất bảng B, vào bán kết SEA Games 33.

