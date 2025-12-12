Hoàn thành mục tiêu

Trước trận "chung kết bảng" với U22 Malaysia, đã có những dự đoán về một trận cầu căng thẳng đối với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik và các học trò cho thấy không phải tự nhiên được đánh giá ứng viên sáng nhất cho tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33.

Sự chủ động của U22 Việt Nam nhanh chóng giải quyết mọi toan tính khi Hiểu Minh lập công ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Điều đó khiến U22 Malaysia không thể chơi phòng ngự tiêu cực với mục đích chia điểm như dự tính ban đầu.

U22 Việt Nam giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu lấy vé bán kết

Bị dẫn trước, U22 Malaysia buộc phải dâng cao, lộ ra nhiều khoảng trống hơn, tạo điều kiện cho U22 Việt Nam kiểm soát thế trận và triển khai các đợt tấn công nguy hiểm.

Bàn thắng thứ hai của Minh Phúc sau đó không chỉ củng cố chiến thắng mà còn chính thức kết thúc mọi cơ hội gỡ gạc của U22 Malaysia. Đội bóng được đánh giá là đối thủ cạnh tranh chính của U22 Việt Nam đã lộ nguyên hình không quá nguy hiểm như những đánh giá ban đầu, với lối chơi đơn điệu và thiếu đột biến.

Chiến thắng 2-0 không chỉ giúp U22 Việt Nam ung dung tiến vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với tư cách đội đầu bảng, mà còn tái khẳng định được vị thế của mình trong khu vực.

Những nỗi lo chuyên môn còn đó

Hoàn thành mục tiêu 3 điểm, nhưng xét về những gì U22 Việt Nam thể hiện trong suốt 90 phút, rõ ràng vẫn chưa thể làm người hâm mộ và giới chuyên môn quá hài lòng.

Thứ nhất, vấn đề cố hữu về việc bỏ lỡ cơ hội ăn bàn vẫn chưa được giải quyết triệt để. Các chân sút vẫn thường xuyên tỏ ra vội vàng và thiếu sự lạnh lùng cần thiết trong những tình huống dứt điểm cuối cùng.

Nhưng sau niềm vui, U22 Việt Nam vẫn cần cải thiện một số vấn đề về chuyên môn

Thứ hai, dù đã cố gắng đa dạng hóa lối chơi nhưng các đường chuyền cuối cùng của U22 Việt Nam vẫn chưa thật sự chất lượng, chính xác cũng như sự tinh tế để mở khoá hàng phòng ngự đối phương một cách dễ hơn nữa.

U22 Malaysia thực tế cho thấy không quá nguy hiểm, nhưng ở một vài tình huống lên bóng ít ỏi, đội bóng này vẫn tạo ra được sự lúng túng nhất định nơi hàng thủ U22 Việt Nam. Rất may là đối thủ yếu cả về thể lực lẫn chuyên môn ở các thời điểm quyết định nên không thể tận dụng được các sai lầm này.

Dù sao đi nữa, HLV Kim Sang Sik và các học trò đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên, cũng như đúng lộ trình tại SEA Games 33. Tuy nhiên, để hoàn hảo hơn sẽ cần phải nhanh chóng khắc phục triệt để những nỗi lo trên khi vòng bán kết (gặp Philippines), chỉ cần sai lầm nhỏ sẽ phải trả giá rất đắt.

