Với SeASoul, SeABank mong muốn kiến tạo một “cây cầu cảm xúc” giúp khách hàng tìm thấy sự an tâm, yêu thương và sẻ chia trong từng giao dịch thường nhật.

Chuyện của hai nguồn năng lượng đồng điệu

Trong bức tranh của ngành tài chính, SeABank chọn cho mình một hướng đi khác: bền bỉ, thận trọng và có chiều sâu. Ngân hàng không chạy theo tốc độ tăng trưởng ngắn hạn mà kiên định xây dựng nền tảng vững chắc dựa trên niềm tin. Từ các chương trình cộng đồng đến nỗ lực chuyển đổi số, SeABank kiên định đặt yếu tố con người ở trung tâm trong mọi chiến lược phát triển.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Mỹ Tâm - nữ nghệ sĩ đã đi qua hơn hai thập kỷ với một hành trình kiên định và mang lại nhiều giá trị. Âm nhạc với cô chưa bao giờ chỉ dừng lại ở ánh đèn sân khấu, danh tiếng hay những thành tích được ghi nhận. Suốt nhiều năm qua, Mỹ Tâm được khán giả yêu mến vì sự tử tế không phai nhạt qua thời gian.

Giữa một thương hiệu tin vào giá trị con người và một nghệ sĩ sống vì những điều tử tế, sự gặp gỡ giữa SeABank và Mỹ Tâm trở nên tự nhiên như hai dòng chảy cùng hướng. Đó đơn thuần là kết quả của một sự đồng điệu sâu sắc, nhìn thấy trong nhau “ánh sáng” của niềm tin, của cảm xúc chân thành và của sự lan tỏa tích cực.

“See The Light” - Cây cầu cảm xúc mang tên SeASoul

Năm 2025, Mỹ Tâm trở lại với Live concert “See The Light”, dấu mốc mới được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi kỷ lục của cô. Cũng trong không khí ấy, sự đồng hành của SeABank qua thẻ Visa SeASoul 2in1 càng trở nên trọn vẹn như một phần mở rộng của ánh sáng mà Mỹ Tâm gửi gắm. Mỗi chiếc thẻ được mở mới, mỗi giao dịch được thực hiện, đều trở thành lời hưởng ứng cho tinh thần “See The Light”: sống tử tế, kết nối bằng trái tim và tin vào giá trị của những điều thiện lành.

SeABank trở thành một phần của hành trình cảm xúc ấy, cùng nghệ sĩ chạm tới công chúng bằng ngôn ngữ của niềm tin. Ở bề nổi, SeASoul là một chiếc thẻ thanh toán hiện đại, hội tụ công nghệ và những ưu đãi vượt trội. Nhưng ở chiều sâu, SeASoul là “cây cầu cảm xúc” kết nối fan, nghệ sĩ và thương hiệu bằng trải nghiệm đầy cảm hứng.

Ba chữ “Tâm” tạo nên một cộng đồng khác biệt

Không ngẫu nhiên khi sản phẩm được mang tên SeASoul, biểu trưng cho tinh thần kết nối giữa cảm xúc, lòng tri ân và sự sẻ chia. Tên gọi ấy thể hiện sự đồng điệu trong triết lý giữa SeABank và Mỹ Tâm, với thông điệp “Tri ân trọn vẹn - Kết nối thật Tâm”. Triết lý này được SeABank cụ thể hóa thành ba tầng giá trị cảm xúc: Tâm Giao - Tâm Lành - Tâm An, tạo nên một cộng đồng gắn kết bằng lòng nhân ái và những giá trị tích cực.

Với Tâm giao, người dùng được trải nghiệm kết nối cảm xúc thông qua bộ sưu tập độc quyền “Made by Mỹ Tâm & SeABank” gồm các vật phẩm giới hạn mang dấu ấn riêng của nữ ca sĩ, được thiết kế như món quà tri ân. Chủ thẻ còn có cơ hội tham gia sự kiện đặc quyền do ngân hàng tổ chức như gặp gỡ nghệ sĩ, nhận vé concert sớm hoặc tham gia trải nghiệm không gian âm nhạc riêng. Thẻ được tích hợp công nghệ kết nối thông minh: chỉ cần chạm smartphone, người dùng có thể truy cập và thưởng thức các bản hit của Mỹ Tâm mọi lúc, mọi nơi.

Nếu Tâm giao chạm vào cảm xúc, thì Tâm an chạm đến nhu cầu thực tế: sự an tâm trong chi tiêu và quản lý tài chính. Hiểu rằng công chúng của Mỹ Tâm là những người hiện đại, yêu nghệ thuật, nhưng cũng trân trọng sự cân bằng, SeABank thiết kế loạt ưu đãi để việc tận hưởng trở nên dễ dàng hơn: giảm trực tiếp 15% khi thanh toán và hoàn thêm 15% vào tài khoản thẻ sau giao dịch khi chi tiêu tại mytammusic; hoàn tiền đến 15% khi chi tiêu tại các nền tảng giải trí quốc tế như Spotify, Netflix, YouTube. Thẻ cũng hoàn 1% cho chi tiêu thuộc lĩnh vực ẩm thực, du lịch, giải trí và 0,2% cho các giao dịch khác; miễn phí trả góp ba tháng với giá trị đến 20 triệu đồng trên lần; hoàn phí thường niên từ năm thứ hai khi đạt điều kiện giao dịch. Bên cạnh đó thẻ cũng hoàn 100% giá trị phí tài khoản số đẹp cấu trúc 10 số có đuôi 1601 (ngày sinh của Mỹ Tâm) khi mở thẻ.

Trong khi đó, Tâm lành đại diện cho tinh thần sẻ chia, “trái tim” của toàn bộ dự án. Mỗi thẻ SeASoul được mở mới và kích hoạt sẽ đóng góp 3.000 đồng vào Quỹ từ thiện SeABank hoặc MT Foundation, tổ chức thiện nguyện do Mỹ Tâm sáng lập. Mỗi giao dịch trở thành một “nốt nhạc tử tế”, cùng hòa chung trong bản giao hưởng của niềm tin và sẻ chia.

Nếu âm nhạc có thể chạm đến trái tim thì SeASoul lại chạm đến cuộc sống thường ngày bằng những tiện ích, ưu đãi và trải nghiệm được “may đo” riêng cho cảm xúc người dùng. Ở đó, “Tâm Giao - Tâm An - Tâm Lành” là ba tầng cảm xúc mà SeASoul gửi gắm đến mỗi chủ thẻ.

