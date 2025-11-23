Ê-kíp thực hiện concert gồm: đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc Hoài Sa và SlimV, đạo diễn ánh sáng Long Kenji...

Sân khấu dài 72m, sâu 20m và cao 20m. Hệ thống kết cấu giàn thép chịu tải đến 100 tấn, vượt qua mức 10-20 tấn của đa số sân khấu ngoài trời thông thường.

Chương đầu tiên của đêm nhạc là không gian lãng mạn, ngọt ngào của những bài tình ca như: Mình yêu từ bao giờ, Yêu em rất nhiều, Dành cho em, Ước gì.

Quốc Thiên bất ngờ khóc nghẹn khi hát bài "Lặng"

Tuy nhiên, khi hát xong bài Lặng, Quốc Thiên bất ngờ khóc nức nở - điều gây bất ngờ trong chương nhạc về tình yêu trong trẻo, hạnh phúc.

Sau tiết mục đầy cảm xúc, chương thứ 2 không còn sắc hồng lãng mạn, thay bằng những gam màu tối. Theo nhạc mục, đây là chương của những bài hát về tình yêu tan vỡ.

Các bài Lạc, Hơn 1 nghìn năm sau và đặc biệt là ca khúc mới Ánh trăng giả dối diễn tả trạng thái cảm xúc bất ổn, cô đơn và day dứt. Cảnh Quốc Thiên đấm vỡ gương trên sân khấu gây ấn tượng khán giả.

Chương 2 hấp dẫn bởi những ca khúc đau tình. Ảnh: NVCC

Ca sĩ bất ngờ chia sẻ về cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo trong tim. "Tôi đứng đây mà không biết phải làm gì. Không có ai để bấu víu, chỉ còn mỗi mình. Trái tim tôi như dần chuyển thành màu xám", anh nói.

Dù không chia sẻ cụ thể, một bộ phận người hâm mộ đoán Quốc Thiên xúc động vì nhớ đến sự ra đi đột ngột của bố - người thân cuối cùng trên đời - hồi tháng 4 vừa qua.

Chương 3, Quốc Thiên trở lại với dòng nhạc ballad sở trường gồm các bài: Anh đau từ lúc em đi, Mong manh tình về, Vẫn nhớ, Hãy để em đi...

Hòa Minzy là ca sĩ khách mời được giữ kín đến phút chót. Ảnh: NVCC

Khi hát bài Anh đau từ lúc em đi, anh thú nhận cảm xúc thể hiện trong bài hát hoàn toàn chân thật. Dù trải qua mối tình đầu đã lâu, đến nay anh nghĩ đến vẫn có thể thấy đau vì "từng thương một người nhiều quá".

Nhạc sĩ Bùi Công Nam là khách mời đầu tiên với màn song ca bài Anh không theo đuổi em nữa và tiết mục solo Tiến hay lùi.

Chương 4, Quốc Thiên đưa khán giả vào không gian âm nhạc của thể loại dân gian đương đại. Màn song ca Đào liễu, Bắc Bling giữa anh và ca sĩ Hòa Minzy - khách mời bí mật của concert - khiến 10.000 fan bùng nổ.

Quốc Thiên cõng Hòa Minzy

Hòa Minzy nói vượt lịch trình dày đặc để đến với Quốc Thiên. Hôm 21/11, cô vẫn ở Thái Lan, sáng 22/11 về Bắc Ninh giải quyết công việc rồi bay vào TPHCM chiều cùng ngày để hát cùng đàn anh.

Quốc Thiên dành cho đàn em nhiều lời "có cánh": "Tôi đã rất nể Hòa từ những năm đầu tiên làm nhạc dân gian đến nay đã có bước tiến lớn. Tôi nhìn số view của Hòa mà ao ước, đấy là quốc tế rồi".

Sau đó, anh cõng Hòa Minzy chạy vun vút vào hậu trường vì nữ ca sĩ bị đau chân.

Kết thúc chùm bài mang đậm tinh thần Việt Nam, Quốc Thiên dành phút lắng đọng để chia sẻ về tình hình thiên tai đang diễn ra tại miền Trung. Anh thông báo trích 200 triệu đồng từ doanh thu của đêm nhạc để giúp đỡ đồng bào.

Đêm nhạc của Quốc Thiên kéo dài 4 tiếng, khép lại mỹ mãn. Ảnh: NVCC

Khách mời khép lại chương nhạc này là ca sĩ Mono với tiết mục Em xinh được phối mới bằng nhạc dân gian. Hai người thân thiết nhau từ chương trình Chiến sĩ quả cảm.

Sau Mono, ca sĩ khách mời kế tiếp là Hồ Ngọc Hà xuất hiện, hát cùng Quốc Thiên mashup 8 bài: Gửi người yêu cũ, Phải là anh thì em mới biết, Hừng đông, Cô đơn trên sofa, Vội vàng, Xin hãy thứ tha, Chia cách bình yên và Hãy thứ tha cho em.

Chương cuối đêm nhạc, Quốc Thiên biến sân khấu thành sàn nhảy với loạt ca khúc sôi động đậm chất dance điện tử. Chứng kiến đêm nhạc thành công, nam ca sĩ bật khóc chào người hâm mộ.