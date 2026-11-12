Sau ba thập kỷ phát triển trong lĩnh vực cơ điện lạnh và xây dựng, Searefico đang mở rộng chuỗi giá trị sang sản xuất vật liệu xây dựng xanh, đầu tư và vận hành tài sản công nghiệp - logistics.

Ngày 30/10/2026, Searefico tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm với chủ đề “Một nền tảng - Vạn tương lai”. Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình ba thập kỷ, sự kiện còn giới thiệu định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp gồm tổng thầu cơ điện - xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng xanh, đầu tư và vận hành tài sản công nghiệp - logistics.

Ba thập kỷ tạo dựng nền tảng

Lấy ngày 26/10/1996 làm dấu mốc truyền thống, Searefico khởi đầu trong lĩnh vực cơ điện lạnh, sau đó mở rộng sang cơ điện công trình, xây dựng công nghiệp, sản xuất vật liệu và các giải pháp kỹ thuật chuyên ngành.

Năm 1999, Searefico được cổ phần hóa. Năm 2009, cổ phiếu SRF niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), mở ra giai đoạn phát triển mới về quy mô và quản trị.

Qua ba thập kỷ, Searefico tích lũy năng lực thiết kế, tích hợp kỹ thuật và tổ chức thi công các công trình có yêu cầu công nghệ cao. Quan hệ hợp tác với Taisei Oncho, Sanyo E&C cùng đội ngũ nhân sự, kinh nghiệm dự án và năng lực tổ chức trở thành nền tảng để doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển mới.

Bước ngoặt từ tái cấu trúc đến mở rộng chuỗi giá trị

Từ năm 2019, Searefico triển khai tái cấu trúc theo mô hình Pure Holding, phân định vai trò giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Công ty mẹ tập trung vào chiến lược, quản trị vốn, phân bổ nguồn lực và phát triển đầu tư; các công ty thành viên đảm nhiệm những lĩnh vực chuyên môn trong hệ sinh thái.

Quá trình chuyển đổi diễn ra khi thị trường xây dựng biến động mạnh trong giai đoạn 2022 - 2024, tạo áp lực lên dòng tiền và hiệu quả kinh doanh. Thay vì tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào thi công, Searefico mở rộng chuỗi giá trị trên nền tảng kỹ thuật và xây dựng đã tích lũy.

Với mô hình mới, doanh nghiệp tham gia vào vòng đời tài sản từ phát triển dự án, thiết kế, thi công đến đầu tư, khai thác và vận hành. Năm 2026, Searefico triển khai đồng thời bốn dự án công nghiệp - logistics tại Tây Ninh và Đà Nẵng, với tổng diện tích đất gần 7,85 ha và tổng mức đầu tư khoảng 738 tỷ đồng.

Ảnh phối cảnh

Tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (Tây Ninh), SIP01 phát triển 24.541 m² nhà kho, nhà xưởng xây sẵn với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. SIP02 có quy mô 15.939 m², tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, phát triển nhà xưởng theo yêu cầu (Build-to-Suit) gắn với nhà máy Greenpan thế hệ mới.

Ảnh phối cảnh

Tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Tổ hợp dịch vụ Kho ngoại quan công nghệ cao có diện tích đất 23.179 m², diện tích xây dựng 11.712 m² và tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng. Trung tâm Logistics Liên Minh (LLM) có diện tích đất 14.805 m², diện tích xây dựng 7.513 m² và tổng mức đầu tư gần 158 tỷ đồng. Hai dự án phục vụ nhu cầu lưu trữ, trung chuyển, xuất nhập khẩu, kho vận và phân phối hàng hóa.

Ảnh phối cảnh

Tòa nhà Công nghiệp Searee (SIB) khánh thành và đi vào hoạt động chính thức tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng vào cuối 08/2026. Với 13.000 m² diện tích sàn cho thuê, SIB là tòa nhà công nghiệp cao tầng cao bậc nhất tại khu công nghiệp ở thời điểm khánh thành. SIB không chỉ bổ sung tài sản công nghiệp cho hệ sinh thái, mà còn thể hiện hướng phát triển kết hợp giữa năng lực kỹ thuật, đầu tư và khai thác tài sản dài hạn.

Chuỗi dự án cho thấy Searefico không chỉ dừng lại ở định hướng, mà đang cụ thể hóa các mục tiêu bằng những hoạt động đầu tư thực tế.

Bốn trụ cột kinh doanh đến năm 2030 và sự bứt phá tài chính

Hướng tới năm 2030, Searefico xác định bốn trụ cột kinh doanh: tổng thầu cơ điện - xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng xanh; đầu tư bất động sản công nghiệp; quản lý, vận hành bất động sản công nghiệp - logistics. Bốn trụ cột tạo thành một chuỗi liên kết từ thiết kế, thi công, cung ứng vật liệu đến đầu tư và quản lý tài sản.

Searefico E&C và các đơn vị kỹ thuật đảm nhiệm thiết kế, thi công và tích hợp giải pháp công nghiệp trong lĩnh vực tổng thầu. Greenpan với sản phẩm tấm panel cách nhiệt PIR và nhà máy Greenpan thế hệ mới gắn với SIP02 thể hiện việc phát triển tiếp tục năng lực sản xuất của Greenpan.

Ở lĩnh vực đầu tư, các công ty dự án phát triển nhà xưởng, kho bãi và tài sản công nghiệp; hoạt động quản lý sau đầu tư mở thêm nguồn thu trong giai đoạn khai thác.

Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp từng bước chuyển dịch cơ cấu nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào tính chu kỳ của hoạt động xây dựng và hướng đến mô hình tăng trưởng bền vững hơn.

Những chuyển động trong chiến lược kinh doanh diễn ra song song với sự cải thiện về kết quả hoạt động của Searefico.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Searefico đạt 1.058,3 tỷ đồng, tăng 44,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 18,6 tỷ đồng, so với 6,5 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự phục hồi của hoạt động kinh doanh và tạo thêm cơ sở cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Việc phát triển đồng thời bốn trụ cột đặt ra yêu cầu về năng lực tài chính, công nghệ sản xuất, quản trị vốn, phát triển dự án và tổ chức vận hành. Vì thế, bước vào thập niên phát triển thứ tư, Searefico không chỉ hướng đến việc xây dựng thêm những công trình mới, phát triển vật liệu xây dựng xanh, mà còn tham gia kiến tạo, sở hữu và vận hành tài sản công nghiệp có khả năng tạo giá trị lâu dài. Nếu ba thập kỷ đầu tiên là hành trình tạo dựng nền tảng, thì giai đoạn tiếp theo sẽ là hành trình chuyển hóa nền tảng ấy thành những giá trị tích lũy bền vững.

Ngọc Minh