Series Đi học - dự án đặc biệt kỷ niệm 30 năm của ILA

Ở nhiều gia đình hiện đại, những cuộc trò chuyện đang ngắn lại, trong khi thời gian dành cho thiết bị điện tử lại dài hơn. Trẻ em chịu áp lực học hành, phụ huynh loay hoay giữa kỳ vọng và thời gian hạn hẹp. Sự gần gũi từng là nếp nhà của nhiều thế hệ Việt Nam dần bị thay bằng những cái gật đầu vội giữa hai màn hình sáng.

Trong vòng xoáy ấy, việc học của trẻ không chỉ là chuyện bài vở hay trường lớp, mà còn là hành trình xây dựng cảm xúc, nhân cách và khả năng hiểu chính mình. Trẻ cần được hỗ trợ để biết lắng nghe, biết kiên trì, biết mở lòng với thế giới thật - những điều mà không màn hình nào có thể dạy trọn vẹn.

Từ tri thức đến đời sống: ILA khơi lại giá trị “học để trưởng thành”

Phúc Trí - học sinh ILA

Sau 3 thập kỷ đồng hành cùng hơn một triệu học sinh Việt Nam, ILA hiểu rằng giáo dục không chỉ tạo năng lực để thích ứng, mà còn nuôi dưỡng cá tính và giá trị sống để thế hệ trẻ chủ động kiến tạo tương lai.

Từ tiếng Anh học thuật đến kỹ năng toàn cầu, từ môi trường lớp học đến những hoạt động trải nghiệm thực tế, hành trình của ILA nhất quán với sứ mệnh “Giáo dục thay đổi cuộc đời”, bồi đắp năng lực, cảm xúc và bản sắc cá nhân cho học sinh.

Series Đi học nhân kỷ niệm 30 năm thành lập của ILA là sự tiếp nối tự nhiên: một không gian văn hóa - giáo dục giúp phụ huynh, trẻ em và xã hội cùng nhìn lại câu hỏi tưởng cũ mà cực kỳ quan trọng: Chúng ta học để trở thành ai trong đời?

Những lát cắt chân thật về sự kết nối

Đạo diễn Victor Vũ - khách mời của chương trình

Nếu thế hệ cha mẹ lớn lên cùng tiếng quạt nan và những buổi tối quây quần bên mâm cơm, thì con trẻ hôm nay lớn lên giữa tiếng chạm màn hình và nhịp sống chia đôi bởi thiết bị. Sự gần gũi theo thời gian trở thành điều phải “cố gắng”, thay vì điều diễn ra tự nhiên.

Mỗi tập trong series Đi học là một cuộc trò chuyện chân thành, đầy cảm xúc giữa người dẫn và khách mời từ nhiều lĩnh vực: nghệ thuật, kinh doanh, giáo dục, học sinh ILA, để soi chiếu việc học từ những lát cắt đời sống, đặc biệt nhấn mạnh giá trị của sự kết nối trong thời đại ngày nay. Những khoảng cách đó được nhìn thẳng, không phải để trách móc hay so sánh, mà để hiểu và gần nhau hơn.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ góc nhìn đầy giản dị đậm hơi thở gia đình: “Dù bận rộn, vợ chồng tôi luôn cố dành thời gian chất lượng cho con. Khi ở bên con thì hiện diện thật sự. Chỉ vài chục phút đưa đón mỗi ngày nhưng rất quý, là lúc con biết bố mẹ luôn ở đó”.

Doanh nhân Lâm Thành Kim cũng xem việc làm cha như một lớp học thứ hai: “Điều con cần không phải là thật nhiều đồ chơi, mà là sự có mặt trọn vẹn của người lớn”.

Giáo viên Như Nguyện (trường chuyên Trần Đại Nghĩa) lại chọn bắt đầu bằng sự lắng nghe: “Khi mình lắng nghe học sinh, kể cả khi con chưa đúng, con vẫn cảm thấy được tôn trọng. Hạnh phúc của nghề giáo là những mối quan hệ còn tiếp tục sau khi các con tốt nghiệp”.

Học sinh Phúc Trí và Thảo Duyên đại diện cho thế hệ dám thử, dám thay đổi và kiên trì. Với các em, trưởng thành không phải đường thẳng, mà là hành trình hiểu mình qua từng bước nhỏ.

Thảo Duyên - học sinh ILA

Đi học - hành trình lớn lên cùng nhau

Dù là phụ huynh, thầy cô hay học sinh, ai cũng đang học: học cách lớn lên cùng nhau giữa một thế giới đổi thay quá nhanh. Trong những khoảnh khắc tưởng nhỏ - câu chuyện trên đường đi học, vài phút lắng nghe trước giờ ngủ, ánh mắt tin cậy giữa thầy và trò - kết nối được gieo lại, nuôi dưỡng nhân cách và sự bền bỉ của trẻ.

Với “Đi học”, ILA mong mỗi tập trở thành chiếc cầu tinh tế giữa các thế hệ: cha mẹ hiểu con hơn, con mở lòng với cha mẹ, và giáo viên trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy. Học ở trường là quan trọng, nhưng “học” cùng nhau trong từng bữa cơm, từng câu hỏi “hôm nay con vui không?” mới là điều nuôi dưỡng sự lớn lên trọn vẹn.

“Đi học” không chỉ là dấu mốc 30 năm của ILA. Đây là hành trình mới để kết nối lại tinh thần học tập đích thực - nơi trẻ được truyền cảm hứng học suốt đời, được yêu thương, được tin tưởng và được dẫn lối để trưởng thành toàn diện. Đi học không chỉ là đến lớp. Đi học là lớn lên cùng nhau. Và sự trưởng thành luôn bắt đầu từ một kết nối thật.

Series “Đi học” được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên các kênh số chính thức của ILA như Fanpage ILA Việt Nam, YouTube, TikTok và trình chiếu tại 74 trung tâm ILA trên toàn quốc với kỳ vọng khơi lại giá trị tưởng rất quen mà đôi khi bị quên mất: tri thức tạo tương lai, nhưng tình yêu thương và sự hiện diện mới nuôi dưỡng tâm hồn trẻ.

Lệ Thanh