Làn sóng đô thị hóa lan tỏa tới Phúc Thọ

Trong bối cảnh nhà phố nội đô bộc lộ nhiều hạn chế, từ diện tích chật hẹp, thiếu chỗ đỗ xe, đến chi phí thuê mặt bằng leo thang, bài toán hiệu quả trở nên thách thức hơn bao giờ hết. Chưa kể, việc Hà Nội từng bước triển khai vùng phát thải thấp, hạn chế và tiến tới cấm xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng tại khu vực lõi tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận khách hàng của nhiều tuyến phố kinh doanh truyền thống.

Trước thực tế đó, thay vì tiếp tục “chen chân” vào nội đô, giới đầu tư đang có xu hướng tìm kiếm những mô hình mới tại các khu vực ven trung tâm tiêu biểu như cửa ngõ phía tây - nơi hạ tầng giao thông đang được đầu tư và hoàn thiện, khả năng tiếp cận thuận lợi.

Theo anh Nam, một nhà đầu tư lâu năm tại khu vực phía tây chia sẻ: “Hạ tầng kết nối giữa phía tây và trung tâm ngày càng hoàn thiện đã tạo ra sự dịch chuyển rõ rệt kéo người dân về sinh sống, trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí tại khu vực chứ không chỉ phụ thuộc vào trung tâm”.

Hiện cửa ngõ phía tây liên tục chứng kiến quá trình đô thị hóa mạnh. Những dãy nhà nối đuôi nhau trên các tuyến phố giao thương đã vẽ nên một bức tranh đô hội náo nhiệt, hàng loạt các khu đô thị mới xuất hiện tại Hoài Đức, Đan Phượng,... tích hợp đầy đủ tiện ích đang thay đổi nếp sống, nếp sinh hoạt, giải trí ngày càng hiện đại, sôi động và giàu trải nghiệm hơn.

Làn sóng này dự báo tiếp tục lan tỏa đến Phúc Thọ, khu vực có tốc độ tăng dân số ổn định, song hành cùng xu hướng giãn dân từ vùng lõi và mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội lên 55 - 65% vào năm 2030, và 60 - 70% vào năm 2035.

SGO La Porta Phúc Thọ kiến tạo khu phố thương mại dịch vụ sầm uất

Hiện tại, hoạt động mua sắm và sinh hoạt thương mại tại Phúc Thọ chủ yếu xoay quanh chợ trung tâm xã phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, gắn với nếp sinh hoạt địa phương. Trên Quốc lộ 32, các quán ăn tạo dấu ấn bởi ẩm thực dân dã và không gian mộc mạc. Tuy nhiên, khu vực vẫn chưa xuất hiện các trung tâm thương mại hay điểm vui chơi, giải trí quy mô, chưa hình thành những không gian giao thương hiện đại, sầm uất.

Từ thực tế đó, trăn trở về một điểm đến thương mại mới vừa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, vừa gìn giữ bản sắc địa phương, SGO đã dày công nghiên cứu và kiến tạo một biểu tượng giao thương mới cho toàn khu vực. Không chỉ mang dáng dấp nhộn nhịp của những tuyến phố thương mại sôi động, không gian còn hướng tới việc quy tụ cộng đồng thương gia văn minh, đồng thời kế thừa và lan tỏa tinh thần văn hóa “Xứ Đoài” đặc trưng.

Đồng thời, dự án tiên phong đưa mô hình shop–living (vừa ở, vừa kinh doanh) vào thị trường Phúc Thọ. Đây được xem là bước đi đón đầu xu hướng, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư chất lượng cao và khai thác thương mại bền vững.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Phúc Hòa - Long Xuyên, tuyến giao cắt trực tiếp giữa Quốc lộ 32 và Đại lộ Tây Thăng Long - trục động lực sẽ thông xe quý II/2026. Lợi thế “kết nối mở” từ hai tuyến giao thông huyết mạch giúp dự án dễ dàng thông thương nội - ngoại khu, tiếp cận nguồn khách hàng lớn, ổn định nhờ lưu lượng di chuyển thường xuyên trên các trục đường này.

“Sự liên kết chặt chẽ” - đặc trưng của mô hình phố thương mại cũng được SGO La Porta Phúc Thọ phát huy triệt để. Tại đây, mọi hoạt động kinh doanh sẽ diễn ra sôi nổi tại tầng trệt hoặc mở rộng thêm tầng 2, với mặt tiền rộng thoáng tới 6m cùng khoảng sân vườn riêng, cộng hưởng phần vỉa hè lát đá toàn bộ giúp khai phóng tối đa không gian kinh doanh.

Bằng cách này, trục thương mại liền mạch của dự án được hình thành với chuỗi dịch vụ - mua sắm - giải trí nối tiếp nhau, phá vỡ mọi ngăn cách vật lý, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng, gia tăng chất lượng trải nghiệm cho người dùng.

Tách biệt với không gian kinh doanh, từ tầng 3 trở lên là không gian an cư rộng mở. Tại đây, không gian sống trong mỗi căn nhà sẽ được gia chủ may đo “cá nhân hóa”, tạo dấu ấn riêng nhưng vẫn hài hòa với ngôn ngữ thiết kế tổng thể.

Sự kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và an cư đã tạo nên một mô hình sống - buôn bán linh hoạt tại SGO La Porta Phúc Thọ, nơi mỗi căn nhà không chỉ là tài sản ở, mà còn là “cỗ máy tạo dòng tiền” bền vững theo thời gian.

