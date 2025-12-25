Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho loạt dự án

Chia sẻ tại diễn đàn “Thị trường bất động sản giai đoạn mới - Trao chứng nhận dự án đáng sống 2025”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo liên quan đến việc gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản, trong đó đã thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trên cả nước.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024 của Quốc hội bước đầu mang lại kết quả, nhiều dự án “đắp chiếu” đã được khởi động lại.

Theo báo cáo của Tổ công tác, hiện cả nước còn khoảng 2.991 dự án đang gặp vướng mắc. Trong đó, có 326 dự án đang đề xuất áp dụng theo Nghị quyết 170; có 898 dự án thuộc diện rà soát theo chuyên đề của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các địa phương. Trên cơ sở kết luận thanh tra, Trung ương cho phép áp dụng nguyên tắc tháo gỡ, hoàn chỉnh hồ sơ để các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, các dự án sẽ từng bước được tháo gỡ thời gian tới, điều này sẽ giúp tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định, thị trường bất động sản 2026 sẽ tiến triển tích cực. Ảnh: Nguyễn Lê

Về nguồn cung bất động sản, theo Thứ trưởng, hiện trên cả nước có 3.297 dự án, quy mô 5,9 triệu căn hộ (gồm cả dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội). Đây là con số rất lớn, đang được triển khai. Song, giá bất động sản những năm qua tăng cao, tăng nhanh so với thu nhập, khiến nhiều người dân khó tiếp cận, nhất là phân khúc chung cư ở Hà Nội và TPHCM.

Nói về giá bất động sản, TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho hay, mặt bằng giá nhà đất Việt Nam tăng cao. Trong giai đoạn 2019-2024, giá bất động sản tăng gần 60%, riêng 11 tháng năm 2025, giá chung cư tại Hà Nội và TPHCM tăng bình quân hơn 20%.

Vị chuyên gia chỉ ra sáu nguyên nhân chính khiến giá nhà đất ở mức cao. Đó là, vướng mắc pháp lý kéo dài làm nguồn cung khan hiếm; chi phí đầu vào tăng mạnh; cơ cấu cung - cầu lệch pha khi doanh nghiệp tập trung phân khúc cao cấp; tình trạng thổi giá và đầu cơ phổ biến; cùng với việc chưa có chính sách thuế bất động sản đủ mạnh để điều tiết thị trường.

Bất động sản 2026 sẽ tiến triển tích cực

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, với sự vào cuộc của Chính phủ, Quốc hội, bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, thị trường bất động sản năm 2026 sẽ có nhiều tiến triển tích cực.

Trong đó, nguồn cung sẽ tăng, tỷ lệ nhà có giá phù hợp, nhất là nhà ở xã hội cũng tăng lên với khoảng 160.000 căn sẽ được cung cấp ra thị trường. Cùng với đó, nguồn cung từ các dự án được địa phương tháo gỡ dự án khó khăn, dự án phê duyệt mới.

Nói về giải pháp phát triển thị trường bất động sản, Thứ trưởng cho biết, giải pháp căn cơ là tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng thông thoáng, tăng cường phân cấp, phân quyền để địa phương tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp. Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

“Tinh thần tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ thì tự điều tiết thị trường, đó cũng là một giải pháp”, ông Sinh nói.

Bên cạnh đó, cần sớm hoàn thiện Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước thành lập, nơi mọi giao dịch được thực hiện trên nền tảng công nghệ, bảo đảm công khai, minh bạch để thị trường phát triển an toàn, lành mạnh. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống thông tin nhà ở, thị trường bất động sản giúp cho công tác hoạch định chính sách sắp tới.

TS Cấn Văn Lực cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp đồng bộ. Với Nhà nước, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, kiểm soát và từng bước ổn định mặt bằng giá bất động sản. Đồng thời, đa dạng hóa nguồn vốn, đẩy nhanh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Với doanh nghiệp, ông cho rằng, cần rà soát lại các dự án đầu tư, yêu cầu cấp thiết là tái cấu trúc hoạt động, kiểm soát rủi ro tài chính, đa dạng hóa sản phẩm, đưa giá về mức hợp lý hơn và nâng cao năng lực quản trị theo các quy định pháp luật mới.

“Thị trường bất động sản nếu có vấn đề nền kinh tế sẽ mất khoảng 4-5 năm để khắc phục”, ông Lực lưu ý.