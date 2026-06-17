Shakira bị nghi đang hẹn hò với Manuel Garcia-Rulfo. Ảnh: Backgrid

Mạng xã hội đang xôn xao với loạt ảnh ca sĩ Shakira và nam diễn viên Manuel Garcia-Rulfo rời khách sạn Sunset Tower ở Los Angeles, Mỹ lúc nửa đêm. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của nữ ca sĩ trong tour diễn toàn cầu Las Mujeres Ya No Lloran cũng như đợt khai mạc World Cup vừa qua. Tuần trước Shakira biểu diễn 2 show tại Los Angeles.

Cặp đôi trò chuyện thân mật, sau đó cả hai lên ô tô rời khỏi khách sạn. Loạt ảnh càng củng cố tin đồn họ đang bí mật hẹn hò.

Shakira năm nay 49 tuổi còn Manuel Garcia-Rulfo 45 tuổi. Cặp đôi từng bị bắt gặp đi cùng nhau tới sự kiện Met Gala và LHP Toronto. Tuy nhiên, họ chưa lên tiếng về tin đồn tình cảm.

Sau khi chia tay cầu thủ Gerard Pique, Shakira không hẹn hò ai và cũng ít chia sẻ về đời sống riêng tư. Cô cho biết chỉ nghĩ tới việc nuôi các con mà không quan tâm đến điều gì khác. Nữ ca sĩ cho biết chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm khi các con đã lớn hơn.

Trong khi đó, nam diễn viên người Mexico từng hẹn hò với Audrey McGraw, con gái của cặp sao Tim McGraw và Faith Hill. Anh nổi tiếng với các phim The Lincoln Lawyer trên Netflix, Jurassic World Rebirth và A Man Called Otto.

Shakira trình diễn bốc lửa tại lễ khai mạc Wolrd Cup 2026:

Ảnh: Backgrid