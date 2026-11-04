Bị cáo buộc đồng phạm với "siêu lừa" Phó Đức Nam ở tội Rửa tiền, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vừa bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 9-10 năm tù.

Ngày 4/11, tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hơn 900 nhà đầu tư do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Hai thuộc cấp đồng phạm với Shark Bình là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị VKS đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo cùng về tội Rửa tiền.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, hành vi rửa tiền của các bị cáo làm méo mó hoạt động tài chính.

Đại diện VKS cũng ghi nhận việc Shark Bình và hai cấp dưới đã có thái độ thành khẩn. Thời điểm cuối năm 2022, sau thời gian che giấu cho Mr Pips về dòng tiền chuyển qua công ty Ngân lượng, Nguyễn Hòa Bình và 2 cấp dưới đã dừng lại hành vi phạm tội. Bị cáo Bình cũng đã nộp lại khoản tiền hưởng lợi.

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2020, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh, điều tra.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động, đồng thời còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an.

Việc này nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đại diện VKS xác định là đã phạm tội Rửa tiền quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.