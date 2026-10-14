Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc lợi dụng uy tín cá nhân quảng bá dự án tiền số Antex, tạo giao dịch mua bán giả để thu hút nhà đầu tư, sau đó chỉ đạo rút tiền từ ví tổng của dự án chia nhau.

Theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội, từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng các cộng sự phát triển dự án tiền số Antex, kêu gọi nhà đầu tư bỏ tiền mua token (tài sản số của dự án) nhằm huy động vốn phát triển ví thanh toán VNDT trên nền tảng blockchain.

Vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand cùng các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn NextLand, với các hành vi bị điều tra gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Huy động hơn 101 tỷ đồng từ bán token

Theo cơ quan điều tra, Công ty CP tập đoàn NextLand do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, có chức năng quản trị hoạt động đầu tư, góp vốn và quản lý các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Hệ sinh thái này có 33 doanh nghiệp, gồm 11 đơn vị đang hoạt động và 22 đơn vị đã dừng hoạt động hoặc làm thủ tục giải thể.

Bị can Nguyễn Hòa Bình tại CQĐT. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng 3 người thuộc nhóm marketing, nghiên cứu và phát triển thị trường thống nhất góp vốn xây dựng dự án Antex. Nhóm này góp tổng cộng 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40%, đồng thời giữ vai trò chỉ đạo và quyết định các hoạt động đầu tư, phát triển dự án.

Để triển khai dự án và kêu gọi đầu tư, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Tiền góp vốn ban đầu được dùng để duy trì hoạt động, trả lương nhân viên, mua máy chủ và thanh toán các chi phí liên quan.

Antex được giới thiệu nhằm huy động vốn phát triển ví VNDT, phục vụ thanh toán trên nền tảng blockchain. Cổng Ngân lượng được xác định là đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, dự án không triển khai việc viết token VNDT để hoàn thiện sản phẩm.

Nhóm phát triển thông qua bản cáo bạch, công bố kế hoạch đưa ra thị trường 100 tỷ token Antex. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án bán token qua 4 đợt, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 4,5 triệu USD, tức hơn 101 tỷ đồng, trên ví tổng của dự án.

Dùng uy tín cá nhân tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Theo kết luận điều tra, trong tháng 11 và 12/2021, Nguyễn Hòa Bình quảng bá việc thành lập Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, chuyên về công nghệ chuỗi khối, với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh dự án Antex đang kêu gọi vốn. Cơ quan điều tra xác định việc quảng bá nhằm củng cố niềm tin, khiến nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ token, hạn chế bán ra làm giảm giá hoặc rút vốn khỏi dự án.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của Antex vẫn chưa hoàn thiện và chưa có lợi nhuận. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển vào ví điện tử của Mai Thái Hà, sau đó bán quy đổi sang tiền Việt Nam đồng để chia nhau.

Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo chuyển một phần tiền huy động từ nhà đầu tư đến ví điện tử của Mai Thái Hà, rồi bán quy đổi được 20 tỷ đồng.

Kết quả xác minh của Hiệp hội Blockchain và tài sản số cho thấy, sau khi nhận vốn, chủ dự án Antex chuyển phần lớn tiền sang các sàn giao dịch tập trung, đồng thời phân bổ một phần đến các ví trung gian để phục vụ hoạt động tạo lập thị trường và hình thành thanh khoản.

Đáng chú ý, theo hiệp hội, một số giao dịch có dấu hiệu tạo hiệu ứng FOMO để thu hút thêm nhà đầu tư mới thông qua việc tạo ra các lệnh mua bán giả.

Cơ quan điều tra đã đăng thông báo tìm bị hại, song mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với số tiền thiệt hại tạm tính khoảng 67 tỷ đồng.

Vụ án đang được xử lý theo trình tự tố tụng.