Cơ quan điều tra xác định Shark Bình không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn trốn thuế thông qua việc chỉ đạo cung cấp dịch vụ không hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu số tiền lớn.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) không chỉ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn có hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra làm rõ, tháng 3/2022, Shark Bình thành lập và đứng tên giám đốc đại diện Công ty CP kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland. Sau đó, ông Bình lần lượt để Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy (nhân viên Tập đoàn Nexttech) đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty này.

Công ty Nextland do Trần Thị Thúy Vân (kế toán trưởng) và Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó TGĐ Tập đoàn Nexttech) chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tài chính chung.

Thời điểm đó, Shark Bình giao Tuấn và sau đó là Thủy theo dõi hoạt động mua bán, doanh thu thực tế trên ví Ngân Lượng, quản lý dòng tiền thực tế mua bán, ký hợp đồng mua bán bất động sản dưới pháp nhân của Công ty Nextland.

Ông Bình còn chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm phần mềm “Smart ACC” để theo dõi, kê khai thuế và một phần mềm khác để theo dõi doanh thu bán hàng và chi phí thực tế.

Để bỏ ngoài sổ sách lợi nhuận của Công ty Nextland, Shark Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán thực tế cao hơn giá trị ghi trên hợp đồng).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 - 5/2025, Công ty Nextland đã ký hợp đồng bán 7 bất động sản với tổng doanh thu là 117 tỷ đồng, nhưng bỏ ngoài sổ sách hơn 44 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Giám định viên thuế TP Hà Nội xác định Công ty Nextland sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính để che giấu doanh thu bán hàng thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, trốn tránh nghĩa vụ với cơ quan nhà nước tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Bình thừa nhận việc chỉ đạo làm giảm giá bán để bỏ ngoài sổ sách số tiền lợi nhuận của Công ty Nextland. Số tiền chênh lệch được ông Bình sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhân viên biết sai vẫn phải làm theo lời ông chủ

Theo cơ quan điều tra, Shark Bình còn có hành vi trốn thuế thông qua việc bán hàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách doanh thu.

Cụ thể, năm 2024, Công ty CP công nghệ Vi Mô (thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình) do Đỗ Công Diễn làm tổng giám đốc, hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy POS có thu phí).

Đối với khoản tiền thu phí dịch vụ từ máy POS của khách hàng, theo quy định, khi khách hàng sử dụng máy POS để thanh toán mua hàng, dịch vụ bằng hình thức quẹt thẻ, Công ty Vi Mô sẽ thu phí trên mỗi giao dịch thanh toán. Ngân hàng chịu trách nhiệm thanh toán tiền phí cho Công ty Vi Mô.

Tuy nhiên, thấy doanh thu của Công ty Vi Mô lớn, Shark Bình đã chỉ đạo Diễn và Trần Thị Thu Linh (kế toán trưởng) kê khai giảm doanh thu, chỉ hạch toán kê khai một phần doanh thu, phần còn lại để ngoài sổ sách để che giấu doanh thu thực tế.

Trước khi thực hiện việc bỏ ngoài sổ sách một phần doanh thu, Linh trao đổi với Diễn về việc Shark Bình chỉ đạo bỏ ngoài doanh thu là không đúng pháp luật, người chịu trách nhiệm sẽ là Diễn, Linh.

Thế nhưng khi đó Diễn vẫn chỉ đạo Linh phải làm theo chỉ đạo vì ông Bình là chủ công ty, có quyền quyết định cao nhất. Do vậy Linh buộc phải làm theo chỉ đạo và thực hiện kê khai giảm doanh thu trong tháng 2,3,4/2024.

Hết tháng 4/2024, Linh, Diễn báo cáo lại ông Bình về rủi ro trong việc kê khai giảm doanh thu để không tiếp tục thực hiện. Lúc đó Shark Bình mới đồng ý dừng việc kê khai giảm doanh thu của Công ty Vi Mô.

Tài liệu điều tra cho thấy, từ tháng 2-4/2024, tổng số doanh thu không được ghi nhận, kê khai là hơn 29 tỷ đồng. Số tiền này được ông Bình và 2 người khác thụ hưởng toàn bộ, phân chia theo tỷ lệ cổ phần.

Theo giám định viên thuế TP Hà Nội, hành vi không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách hơn 29 tỷ đồng giúp Shark Bình và đồng phạm trốn thuế hơn 5,9 tỷ đồng.

Ngoài các hành vi trên, Shark Bình còn bị xác định trốn thuế hơn 32 tỷ đồng từ việc nhận chi trả cổ tức.