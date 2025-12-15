Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025, đại diện Công an Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh Trốn thuế. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Đến nay, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, qua điều tra, khám xét, Công an Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ của các đối tượng, tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số đồng phạm để điều tra các hành vi liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Bị can Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: CACC

Theo cáo buộc, mặc dù dự án khởi động nhưng không hề được triển khai rõ ràng, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã sử dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx, chuyển và rút tiền từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND khác nhau, gây thiệt hại cho người dân và các công ty có liên quan.

Hiện, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị "rút ví".

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng như gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô... với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội xác định ông Bình còn chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán, nhằm che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.