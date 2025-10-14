Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội công bố nhiều tình tiết liên quan đến vụ án Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch Tập đoàn NextTech – cùng các đồng phạm.

Đối tượng Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội), hệ sinh thái do Shark Bình điều hành có thể còn dính tới nhiều tội danh khác, không chỉ dừng lại ở hai tội danh đã khởi tố là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mở rộng điều tra sang công ty bất động sản

Không chỉ tiền ảo, Công an Hà Nội tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bất động sản thuộc hệ sinh thái NextTech. Năm 2022, Shark Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand, giao cho các cá nhân thân cận điều hành.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra phát hiện công ty này duy trì song song hai hệ thống sổ sách kế toán, ghi giá bán thấp hơn thực tế để trốn thuế, che giấu doanh thu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Đại tá Thành Kiên Trung kêu gọi các nhà đầu tư từng tham gia dự án AntEx sớm trình báo để cơ quan điều tra tổng hợp, làm rõ thiệt hại. Đồng thời, ông đề nghị những đối tượng liên quan chưa ra trình diện cần sớm ra đầu thú để được xem xét khoan hồng.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra toàn bộ hệ sinh thái NextTech, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền và gian lận tài chính tại nhiều công ty thành viên khác.