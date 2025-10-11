Trên trang cá nhân của mình Shark Bình chia sẻ: "Cảm nghĩ đầu tiên của tôi là bạn gọi số vốn rất to cho 1 sản phẩm không có gì đặc sắc, hàm lượng chất xám không cao, và rất dễ bị sao chép. 1.000 tỷ đồng với 1 startup như vậy tôi cho là không tưởng. Tôi có cảm giác, Trình lên Shark Tank (Lê Nguyễn Khánh Trình, founder gọi vốn tại tập 6 Shark Tank Việt Nam-pv) để quảng cáo sản phẩm hơn là gọi vốn nghiêm túc".

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình về những bình luận hà khắc với startup này, Shark Bình lý giải rằng có câu “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” là một startup gần 20 năm nay nên mình rất yêu startup và không muốn họ bị thất bại. Shark Bình còn cho rằng, trong quân đội có câu nói “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” nhắc nhở chiến sỹ phải biết sợ chết mà chăm chỉ rèn luyện cho tốt thì lúc thực chiến mới đỡ mất máu, thậm chí mất mạng.

"Nghĩ về chính bản thân mình 15-20 năm trước, tôi cũng từng ngáo ngơ như vậy. Thậm chí, tôi từng ước giá mà thời điểm đó có ai tát vào mặt 1 cái, thì hôm nay tôi đã tránh được bao nhiêu thất bại trong quá khứ. Đến nay, khi đã trưởng thành, nhìn vào các bạn trẻ, tôi muốn giúp họ trở nên tốt hơn, thực tế hơn, tránh tình trạng ngáo ngơ như tôi trước kia. Tôi tin là chỉ có cách phản biện quyết liệt, thẳng thắn, và thậm chí nếu phải dội 1 gáo nước lạnh vào họ để hết ngáo giá, thì tôi cũng xin làm. Từ cái tâm của mình, tôi muốn tốt cho các startup", Shark Bình nói.

"Qua show này mình “sáng tác” câu ăn theo “Shark Tank mồ hôi rơi, thương trường bớt đổ lệ”, vì Startup có bị mắng bị chê (một cách vô tư & hợp lý) thì mới tỉnh ra và trở nên thực tế mà tránh thất bại được. Vì vậy hãy coi Shark Tank như một “thao trường” về kinh doanh, ở đó có các vị “sỹ quan huấn luyện” nghiêm khắc chửi mắng rất gắt nhưng “thương lính như con” giống trên phim vậy. Xét cho cùng nếu thất bại thì các bạn sẽ phải chịu đựng vô vàn bi kịch và mất mát như tiền bạc, thời gian, cơ hội, và mất lớn nhất chính là niềm tin! Chứ Shark đã không đầu tư rồi thì có mất gì đâu mà phải mắng cho mang tiếng" Shark Bình chia sẻ.

Trước đó, Shark Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech Group cho biết, mình đã từng là startup may mắn khởi nghiệp thành công nên NextTech mong muốn mang các kinh nghiệm và nguồn lực góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở tầm khu vực. Chúng tôi thấu cảm sự cô đơn và thiếu thốn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp nên định vị mình như một người bạn “tri kỷ” thân thiết của các startup Việt với mong muốn đồng hành cùng các nhà sáng lập vượt qua khó khăn trên con đường đến thành công với thời gian và chi phí tối ưu nhất.