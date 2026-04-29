Trong đơn gửi công ty, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) cho biết dù được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028, ông quyết định rút lui để tập trung cho các kế hoạch cá nhân và định hướng phát triển mới trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, việc từ nhiệm này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Cen Land, dự kiến tổ chức vào ngày 22/5.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Cen Land ghi nhận doanh thu đạt 1.323 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng mạnh, đạt hơn 100 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

Liên quan đến cá nhân, thời gian gần đây ông Hưng cũng lên tiếng về một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ông cho biết có những nội dung chưa được kiểm chứng, bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau, đồng thời khuyến nghị công chúng tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và có sự chọn lọc.