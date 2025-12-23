Sáng 23/12, tài khoản Facebook Phạm Thanh Hưng đã đăng tải bài viết mới. Xác nhận với PV VietNamNet, ông Hưng (Shark Hưng) cho biết đây là trang facebook cá nhân của ông.

Bài viết nêu: “Trong những ngày gần đây, xuất hiện một số thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân tôi. Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống”.

Trong bài viết này, ông Hưng cũng khẳng định, những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp mà mạng nhắc tới là do cá nhân ông thực hiện.

Bài viết của Shark Hưng trên trang cá nhân mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

“Tôi khẳng định các hoạt động này không có bất kỳ mối liên hệ nào - về pháp lý, tài chính hay vận hành - với Cen Land, nơi tôi hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT”, ông Hưng viết.

“Tôi hiểu rằng trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị diễn giải thiếu đầy đủ có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho nhà đầu tư và cổ đông. Chính vì vậy, tôi lựa chọn lên tiếng sớm để làm rõ ranh giới thông tin, tránh những hiểu nhầm không đáng có”, ông Hưng chia sẻ.

Ông Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972 là Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - mã chứng khoán: CRE). Ông tham gia chương trình “Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam” và được biết đến với tên gọi Shark Hưng.

Bên cạnh chức vụ tại CRE, Shark Hưng còn là Thành viên HĐQT độc lập tại Hyra Holdings.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Hyra Holdings được thành lập vào tháng 12/2021, trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký 14 ngành nghề kinh doanh, với ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý.

Hyra Holdings tự giới thiệu là doanh nghiệp công nghệ, hoạt động trong các lĩnh vực mới như AI và blockchain. Ba lĩnh vực hoạt động chính của công ty gồm hạ tầng số có chủ quyền; tài chính và dịch vụ số, quản trị; quản trị, tuân thủ và công dân số.

Doanh nghiệp này từng công bố nhiều tham vọng lớn, từ mở rộng thị trường quốc tế, xây dựng trung tâm dữ liệu AI đến kế hoạch IPO dài hạn.

Cũng trong sáng nay (23/12), Cen Land ra thông báo khẳng định các hoạt động đầu tư cá nhân của thành viên HĐQT không liên quan đến công ty.

Theo văn bản, mọi hoạt động đầu tư được thực hiện bởi cá nhân các thành viên HĐQT, bao gồm ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land, đều là hoạt động đầu tư cá nhân, được triển khai trên cơ sở quyết định độc lập của từng cá nhân, không đại diện, không nhân danh và không chịu sự ủy quyền của Cen Land. Do đó, về mặt pháp lý, các cá nhân tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đầu tư dưới tư cách cá nhân.

Hơn nữa, Cen Land không tham gia đầu tư, không bảo lãnh, không đồng hành triển khai, không hưởng lợi và không có bất kỳ mối liên hệ nào - về pháp lý, tài chính hay vận hành - đối với các hoạt động đầu tư cá nhân nói trên. Đồng thời, các hoạt động đầu tư cá nhân của thành viên HĐQT không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm liên đới hay rủi ro nào đối với công ty.