Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Liên quan đến vụ án, có 29 người bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Trong đó, hai bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015-2023, Công ty Egroup chỉ có 3,2 triệu cổ phần được xác định là có thật, đã bán cho 60 nhà đầu tư, tương ứng với 118 hợp đồng, trị giá hơn 87 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với tư cách Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 209.754.001 cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư, tương ứng với 26.354 hợp đồng. CQĐT xác định, tổng số cổ phần không có thật đã chuyển nhượng là 206.554.001 cổ phần với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.

Số tiền huy động được đến nay bị can đã sử dụng hết, trong đó có 70% được sử dụng để trả tiền lãi, gốc cho nhà đầu tư, 30% còn lại trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các chi phí khác. Bị can Thủy không hề đầu tư vào các trung tâm Tiếng Anh, trường học, phục vụ cho mục đích kinh doanh giáo dục và đến nay không còn khả năng thanh toán.

CQĐT cho rằng, "Shark" Thuỷ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) hợp thức thủ tục, nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup.

Bị can còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame) quảng cáo, lôi kéo nhà đầu tư; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp Công ty Egame) tiếp nhận, hạch toán để ngoài sổ sách kế toán và điều phối, sử dụng tiền huy động sai mục đích, đến nay không còn khả năng thanh toán.

Tại CQĐT, "Shark" Thủy thừa nhận, thời điểm cuối năm 2017, bị can biết việc kêu gọi các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và cam kết trả lãi cho các nhà đầu tư như hứa hẹn là không khả thi. Bị can khai, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh không được cung cấp thông tin về tình hình tài chính của Công ty Egroup, cũng như mục đích sử dụng tiền chuyển nhượng.

“Shark" Thủy thừa hiểu, nếu biết việc này, khách hàng sẽ không đồng ý mua cổ phần.

Do tình hình tài chính của hệ sinh thái Công ty Egroup gặp khủng hoảng, áp lực thanh khoản rất lớn nên ông Nguyễn Ngọc Thủy đã đưa ra chủ trương để nhân viên kinh doanh Công ty Egroup bằng mọi cách huy động vốn của các khách hàng cá nhân.