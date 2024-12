Ngày 5/12, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024.



Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 364 BLHS.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: TT

Cơ quan điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 người gồm: Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) về tội “Nhận hối lộ”; Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup), Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) về tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Egroup và Công ty Egame để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt tạm giam đối với bị can Đặng Văn Hiển, Trưởng ban quan hệ, cổ đông Công ty Egame để điều tra về cùng hành vi.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản và đề nghị những người bị hại đến trình báo.