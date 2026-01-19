Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn đang trở thành vấn đề cấp thiết khi nồng độ bụi mịn thường xuyên vượt ngưỡng an toàn, tác động trực tiếp đến sức khỏe hô hấp.

Chất lượng không khí tại các đô thị lớn đang suy giảm rõ rệt khi nồng độ bụi mịn PM2.5 liên tục tăng cao vào những tháng cuối năm. Đầu tháng 12, Hà Nội từng ghi nhận chỉ số AQI lên tới 230 - mức “rất không tốt cho sức khỏe”, trong khi tại TP.HCM, nồng độ PM2.5 nhiều thời điểm vượt khoảng 4 lần khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trước thực trạng ô nhiễm kéo dài, thay vì chờ đợi môi trường bên ngoài cải thiện, nhiều gia đình đã chủ động lựa chọn giải pháp lọc khí trong nhà nhằm cải thiện chất lượng không khí và duy trì “vùng thở an toàn” cho sức khỏe hô hấp.

Chăm sóc không khí trong nhà với máy lọc khí Sharp Purefit

Sự gia tăng nhu cầu làm sạch không khí trong nhà khiến thị trường máy lọc không khí trở nên sôi động. Trong đó, Sharp là thương hiệu thường xuyên được người tiêu dùng nhắc đến nhờ khả năng đáp ứng tốt cả hiệu quả lọc khí lẫn tính tiện dụng trong sinh hoạt gia đình.

Sharp nhận danh hiệu là thương hiệu máy lọc không khí số 1 tại Đông Nam Á, được chứng nhận và Phê duyệt bởi Euromonitor International Limited theo ấn bản Thiết bị tiêu dùng năm 2025, bao gồm các thiết bị gia dụng về Máy lọc không khí, theo doanh số bán Máy lọc Không khí theo sản lượng năm 2024 (Đông Nam Á thuộc khu vực các nước Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines). Đồng thời, ngày 30/12/2025, Máy lọc khí Sharp Purefit vừa được vinh danh giải thưởng ‘Lựa chọn hàng đầu của gia đình’ tại Webtretho Award 2025.

Hệ sinh thái máy lọc khí Sharp mang đến giải pháp làm sạch không khí toàn diện

Theo chia sẻ từ nhiều gia đình, máy lọc không khí Sharp đáp ứng tốt nhu cầu lọc bụi mịn, khử mùi và diệt khuẩn hiệu quả, giúp duy trì bầu không khí trong lành trong sinh hoạt hằng ngày.

Chị Minh Hằng (nhân viên văn phòng, nuôi thú cưng) chia sẻ: “Nhà mình nuôi mèo nên vừa lông, vừa mùi, lại thêm bụi mịn mùa ô nhiễm rất khó kiểm soát. Nhờ có 3 màng lọc của Sharp xử lý gọn combo này nên không khí được lọc thoáng hơn, cả nhà thở khỏe hơn hẳn”.

Anh Tuấn (gia đình có trẻ nhỏ) cũng chia sẻ, “Con mình hay viêm mũi dị ứng, những ngày ô nhiễm bụi mịn tăng cao bé hắt hơi và ho khan nhiều hơn. Từ khi dùng máy lọc khí Sharp với hệ thống lọc bộ 3 màng lọc, không khí trong nhà được lọc sạch hơn, mình cũng yên tâm về sức khỏe hô hấp cả nhà”.

Chị Phương (mẹ bầu ở tháng thứ 7) tâm sự: “Khi mang thai, mình đã tìm hiểu nhiều về tác động của bụi mịn đến thai nhi nên khá lo lắng khi tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng. Sau khi tham khảo ý kiến bạn bè và tìm hiểu thị trường, mình đã chọn máy lọc khí Sharp Purefit. Nhờ màng lọc micro HEPA Plus và công nghệ diệt khuẩn Plasmacluster ion chuẩn Nhật giúp lọc bụi mịn và chất ô nhiễm trong không khí một cách hiệu quả, giúp hai mẹ con được thở sạch và khỏe hơn, cảm giác bí bách không còn nữa”.

Sharp Purefit đạt giải thưởng “Lựa chọn hàng đầu của gia đình” tại webtretho award 2025

Máy lọc khí Sharp Purefit - Lựa chọn hàng đầu của gia đình

Yếu tố tạo nên sự tin chọn của người dùng với máy lọc khí Sharp nằm ở 2 hệ thống 3 lớp màng lọc được bố trí hai bên thân máy, giúp tăng hiệu suất làm sạch và duy trì chất lượng không khí ổn định. Màng lọc thô giữ bụi lớn và lông thú; màng than hoạt tính khử mùi sinh hoạt; trong khi màng Micro HEPA Plus lọc bụi mịn từ 0.02 µm, mang đến không gian sống sạch thoáng ngay cả trong mùa ô nhiễm.

Máy lọc khí Sharp được trang bị 2 hệ thống lọc với bộ lọc 3 lớp giúp loại bỏ hiệu quả các tác nhân gây hại trong không khí

Máy lọc khí Sharp được tích hợp công nghệ Plasmacluster Ion từ Nhật Bản đã được kiểm nghiệm bởi nhiều tổ chức nghiên cứu uy tín về khả năng ức chế virus, nấm mốc và các chất ô nhiễm, góp phần nâng cao hiệu quả làm sạch, góp phần khẳng định vị thế của Sharp trong lĩnh vực chăm sóc chất lượng không khí gia đình.

Thiết bị được trang bị 6 cảm biến thông minh giúp tự động nhận diện bụi mịn, mùi hôi, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng để điều chỉnh công suất phù hợp, vừa đảm bảo hiệu quả lọc vừa tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, luồng khí Coanda tạo sự tuần hoàn tối ưu, giúp khí sạch phân bổ đều khắp không gian.

Mua ngay máy lọc khí Sharp để tận hưởng chương trình ưu đãi giới hạn “Mua 1 Tặng 1”

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận giải pháp không khí sạch một cách kinh tế, Sharp triển khai chương trình ưu đãi “Mua 1 Tặng 1” từ đây đến 28/2/2026.

Theo đó, khách hàng mua một máy lọc không khí sẽ được tặng kèm một màng lọc HEPA cao cấp với tuổi thọ lên đến hai năm, giúp duy trì hiệu quả lọc khí ổn định và tiết kiệm chi phí thay thế trong quá trình sử dụng.

Hotline tư vấn & đặt hàng: 1800 1599 (T2-T6: 8h-20h; T7-CN: 8h-17h).

Phương Dung