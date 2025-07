Tăng trưởng quy mô song hành với chất lượng

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 825 nghìn tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng của SHB được triển khai hiệu quả, đa dạng theo ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và trọng tâm phát triển của nền kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt 12,4% - cao gấp đôi mức tăng trưởng toàn ngành (6,11% tính đến ngày 26/6/2025), tạo nền tảng vốn vững chắc hỗ trợ tín dụng.

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện rõ rệt với tỷ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức thấp. Nợ nhóm 2 giảm mạnh xuống chỉ còn 0,3%, mở rộng dư địa cải thiện chất lượng tài sản.

Các chỉ số an toàn tiếp tục được duy trì tốt: tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đều trong giới hạn quy định của NHNN. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) duy trì ổn định trên 11%, vượt xa mức tối thiểu 8% theo quy định, đảm bảo năng lực đệm vốn an toàn cho hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận bứt tốc, tiếp tục triển khai chia cổ tức

SHB hiện có vốn điều lệ 40.657 tỷ đồng, nằm trong Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất. Vừa qua, SHB đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, dự kiến trong quý III/2025. Trước đó, SHB đã hoàn tất thanh toán cổ tức 2024 tiền mặt 5%. Theo đó, tổng tỷ lệ cổ tức cả năm 2024 là 18% và dự kiến tiếp tục duy trì trong năm 2025 - thể hiện tiềm lực tài chính vững mạnh và cam kết dài hạn với cổ đông.

SHB đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 832 nghìn tỷ đồng cuối năm 2025 và cán mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026, đánh dấu bước tiến vững chắc về quy mô và vị thế trên thị trường tài chính trong nước và khu vực

Tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 8.913 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 61% kế hoạch năm 2025. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) được kiểm soát ấn tượng ở mức 16,4% - một trong những tỷ lệ thấp nhất toàn ngành. Hiệu quả hoạt động tiếp tục cải thiện rõ nét, thể hiện qua chỉ số ROE đạt trên 18%.

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và an toàn vốn

Song song với thúc đẩy kinh doanh, SHB đã hoàn tất xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng và phương pháp tính vốn theo chuẩn Basel II - phương pháp nâng cao IRB. Ngân hàng đang tiếp tục lộ trình hoàn thiện toàn bộ khung quản trị rủi ro hiện đại, với mục tiêu đến năm 2027 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu Basel II - IRB, đồng thời phù hợp định hướng nâng cao năng lực quản trị rủi ro của hệ thống tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của NHNN.

Cùng với đó, SHB đã triển khai hiệu quả quản lý rủi ro thanh khoản theo chuẩn Basel III (LCR, NSFR) và các công cụ quản trị tài sản - nợ có hiện đại (FTP, ALM). Những công cụ này giúp ngân hàng kiểm soát chặt dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh khoản và dự phòng kịp thời trước biến động thị trường. SHB kỳ vọng sẽ tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ các công cụ này trong triển khai nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng bộ đệm vốn vững chắc để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Với vị thế hàng đầu thị trường tài chính, SHB là một trong số ít các ngân hàng được World Bank, JICA, ADB, KFW và các tổ chức tài chính quốc tế khác lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của ADB...

Chiến lược chuyển đổi bứt phá

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng Top 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong Top đầu của khu vực.

Trọng tâm hướng đến của chiến lược là mô hình “Ngân hàng Tương lai - Bank of the Future” với những công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu. Mô hình này tích hợp sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning)… vào toàn bộ quy trình vận hành, sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng. Kế hoạch đầu tư chiến lược này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng phục vụ khách hàng, mà còn giúp SHB mở rộng hạ tầng công nghệ và phát triển các sản phẩm tài chính đột phá giúp đưa trải nghiệm cá nhân hóa đến từng khách hàng.

Trên thị trường chứng khoán, SHB tiếp tục khẳng định vị thế với vốn hóa vượt 2,6 tỷ USD. Cổ phiếu SHB có thanh khoản cao, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu VN30 và ngành ngân hàng, với khối lượng giao dịch trung bình hơn 70 triệu đơn vị mỗi phiên trong quý II/2025. Đặc biệt, SHB vừa lập kỷ lục với phiên giao dịch gần 250 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư nước ngoài cũng thể hiện niềm tin mạnh mẽ khi mua ròng 41 triệu cổ phiếu trong phiên ngày 7/7/2025 - mức cao nhất từ trước đến nay. Lũy kế từ đầu tháng 7, khối ngoại đã mua ròng 95 triệu cổ phiếu SHB, cho thấy sức hấp dẫn dài hạn của ngân hàng trên thị trường vốn.

Với nền tảng tài chính ổn định, chiến lược chuyển đổi số toàn diện cùng định hướng chiến lược tăng trưởng bền vững, SHB đang khẳng định vai trò tiên phong trong hệ thống ngân hàng và sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ để vươn lên nhóm dẫn đầu toàn ngành trong thời gian tới.

Thuý Ngà