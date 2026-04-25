Khi nhận diện thương hiệu trở thành một ngôn ngữ chiến lược

Bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB được xây dựng như một “ngôn ngữ thị giác” có khả năng truyền tải nhiều lớp ý nghĩa. Không chỉ dừng lại ở vai trò nhận biết, hệ thống thiết kế còn kể câu chuyện về một thương hiệu đang chuyển động, mở rộng và chủ động kết nối gần hơn với khách hàng.

SHB chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới lấy cảm hứng từ dáng hình tổ quốc

Trung tâm của hệ nhận diện là biểu tượng chữ “S” – lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước, như một cách đặt SHB trong dòng chảy phát triển không ngừng của quốc gia. Những đường nét chuyển động không chỉ gợi hình ảnh lãnh thổ quen thuộc, mà còn biểu đạt một dòng chảy rộng lớn hơn – nơi các nguồn lực tài chính được kết nối và lan tỏa trong nền kinh tế. Trên nền tảng đó, chữ “S” trở thành điểm hội tụ của ba dòng chảy: di sản thương hiệu, nhịp phát triển của đất nước và dòng vận động liên tục của tài chính. Cách tiếp cận này phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy thương hiệu – từ một định chế tài chính độc lập sang một chủ thể chủ động tham gia vào quá trình kết nối và vận hành các giá trị trong nền kinh tế.

Cân bằng giữa nền tảng và khả năng thích ứng

Một trong những điểm nổi bật của bộ nhận diện thương hiệu mới là cách SHB xử lý mối quan hệ giữa tính ổn định và sự chuyển động. Thay vì lựa chọn một ngôn ngữ thiết kế quá an toàn hoặc quá phá cách, ngân hàng hướng tới sự cân bằng tinh tế thông qua cấu trúc hình khối kết hợp giữa vuông và tròn.

Theo đó, logo mới kế thừa khối vuông vững chắc từ nhận diện trước đây – biểu tượng cho những giá trị nền tảng mà SHB đã bền bỉ xây dựng trong suốt hành trình phát triển. Hình vuông đại diện cho sự ổn định, kỷ luật và tính chuẩn mực – những yếu tố cốt lõi của một định chế tài chính, nơi niềm tin luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Trong khi đó, hình tròn được đưa vào như một yếu tố bổ trợ, mang ý nghĩa mở rộng và linh hoạt hơn. Đây là biểu trưng cho khả năng kết nối, thích ứng và chuyển động không ngừng trước những thay đổi của môi trường kinh doanh hiện đại.

Bộ nhận diện mới của thương hiệu được Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh giới thiệu trong phần trình bày về chiến lược phát triển của SHB

Sự kết hợp giữa hai hình khối này cũng gợi nhắc đến triết lý phương Đông “trời tròn, đất vuông” – biểu tượng của sự hài hòa giữa ổn định và phát triển. Trong ngữ cảnh thương hiệu, đó chính là cách SHB định hình con đường của mình: vững vàng trên nền tảng giá trị, đồng thời không ngừng vận động để đồng hành cùng sự chuyển mình của nền kinh tế và thời đại.

Hệ màu và kiểu chữ: hoàn thiện trải nghiệm nhận diện

Song song với cấu trúc hình khối, hệ màu sắc và kiểu chữ đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện trải nghiệm thị giác của thương hiệu SHB.

Hệ màu mới được phát triển trên nguyên tắc kế thừa và tiến hóa, vừa gìn giữ những giá trị đã tạo nên bản sắc thương hiệu, vừa mở ra một diện mạo hiện đại, mạnh mẽ và giàu khát vọng hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, sắc cam tiếp tục được giữ làm màu chủ đạo, đại diện cho nguồn năng lượng tích cực, tinh thần tiên phong và khát vọng vươn lên – những giá trị đã gắn liền với SHB trong suốt hành trình phát triển.

Bộ nhận diện mới được mang tính truyền thừa và đổi mới trong giai đoạn nền kinh tế đang có những bước chuyển mình quan trọng

Bên cạnh đó, sắc xanh Midnight Navy được bổ sung như một lớp nền thị giác quan trọng, mang đến cảm giác tin cậy, chuẩn mực và chiều sâu. Sự kết hợp giữa cam và xanh tạo nên một tổng thể cân bằng giữa năng lượng và sự ổn định.

SHB đặt mình trong dòng chảy phát triển không ngừng của quốc gia hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”

Trên hành trình hướng tới trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, SHB theo đuổi một cách tiếp cận xuyên suốt: đồng hành cùng tầm nhìn phát triển của quốc gia thông qua việc khơi thông và kết nối nguồn lực tài chính cho tăng trưởng kinh tế, góp phần triển khai các dự án trọng điểm và nâng cao vị thế đất nước; đồng thời kiến tạo một hệ sinh thái tài chính hiện đại, lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm, mang lại giá trị thiết thực cho cả khách hàng và đối tác. Cùng với đó, Ngân hàng luôn hướng tới việc đảm bảo lợi ích hài hòa cho cổ đông thông qua tăng trưởng bền vững, ổn định niềm tin dài hạn, và lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng, thúc đẩy phát triển xanh và bền vững vì một tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, với 33 năm hình thành và phát triển. SHB cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời tích cực tham gia vào các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

(Nguồn: SHB)