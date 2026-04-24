Sáng 24/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031.

Quốc hội quyết nghị mục tiêu tổng quát là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 8.500 USD.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Cùng với tăng trưởng, Quốc hội nhấn mạnh việc tạo lập thể chế phát triển hiện đại, bền vững; mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá và con người Việt Nam.

TPHCM được giao mục tiêu tăng trưởng 10% cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Hoàng Hà

Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xã hội dân chủ, công bằng, kỷ cương, an toàn; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, cũng là những mục tiêu được Quốc hội thống nhất.

Một điểm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương.

Theo đó, địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 cao nhất là Hải Phòng, với tăng trưởng GRDP năm 2026 13-13,5% và bình quân cả giai đoạn là 13-14%.

Tỷ lệ này được giao cho Bắc Ninh lần lượt là 12,5-13% và 10%; Quảng Ninh là 13% và 11-12%; Ninh Bình là 11-12% và 10,5-11%; Hưng Yên là 11-12% và 10-11%; Thanh Hóa là 11% cho cả 2 mục tiêu; Nghệ An là 10,5-11,5% và 11-12%; Khánh Hòa là 10,8% và 11-12%; Lâm Đồng được giao 10-10,5% cho cả 2 mục tiêu. Trong khi đó, Hà Nội được giao mục tiêu GRDP 2026 là 10-10,5% và 10,5-11% cho cả giai đoạn; TPHCM được giao 10% cho năm 2026 và cả giai đoạn.

Huế và Cần Thơ được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%, còn Đà Nẵng là trên 11%. Gia Lai và Sơn La là 2 địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng thấp nhất với 8%. Ngoài ra còn có Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, được giao mục tiêu tăng trưởng 2026 dưới mức hai con số.

Chính phủ chủ động điều chỉnh thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp

Để đạt được các mục tiêu trên, Quốc hội đề ra nhiều giải pháp, đầu tiên là hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng, phấn đấu môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Quốc hội lưu ý kiên quyết, kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Cùng với đó, Quốc hội yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gắn với cơ cấu lại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong đó năm 2026 là năm “nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”; ban hành các chính sách đột phá bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các khu vực doanh nghiệp, các mô hình kinh tế mới; thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, chống khủng hoảng kinh tế; khơi thông và đa dạng hoá các chuỗi cung ứng, kênh dẫn vốn.

Quốc hội yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống, đồng thời giao Chính phủ chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp.

Song song với phát triển văn hóa, Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hoá nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài.

Về hạ tầng, Quốc hội đề ra nhiệm vụ đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch, các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, các cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị.

Quốc hội cũng yêu cầu rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng (kể cả các dự án trong và ngoài ngân sách), quyết liệt xử lý dứt điểm, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền về vướng mắc và sớm đề xuất phương án xử lý.

Quản lý phát triển xã hội bền vững đi kèm với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường là những giải pháp quan trọng mà Quốc hội lưu ý, trong đó gồm yêu cầu xử lý cơ bản ô nhiễm không khí, tắc nghẽn giao thông, ngập úng tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM.