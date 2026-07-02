Bổ sung lớp cảnh báo chủ động, tăng cường an toàn giao dịch điện tử

Với tính năng vừa được SHB bổ sung, khi khách hàng nhập thông tin tài khoản nhận tiền để thực hiện giao dịch chuyển tiền, hệ thống SHB sẽ tự động kiểm tra, đối chiếu và hiển thị cảnh báo trên màn hình giao dịch trong trường hợp tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo theo danh sách cảnh báo của Bộ Công an, cơ quan nhà nước và các tổ chức liên quan.

Tính năng được áp dụng trên các kênh giao dịch điện tử của SHB, bao gồm ứng dụng ngân hàng số SAHA, SHB Corporate Mobile, Internet Banking. Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục triển khai cảnh báo đồng bộ trên tất cả các kênh giao dịch.

SHB tăng cường bảo vệ khách hàng với tính năng cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận

Việc triển khai đồng bộ trên nhiều điểm chạm giao dịch giúp khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp được hỗ trợ nhận diện rủi ro sớm hơn, đặc biệt trong các tình huống chuyển tiền đến tài khoản lạ, tài khoản mới phát sinh giao dịch, hoặc các giao dịch có dấu hiệu cần kiểm chứng.

Với tính năng mới, SHB bổ sung thêm một lớp cảnh báo chủ động trong hành trình giao dịch của khách hàng. Thay vì chỉ xử lý sau khi rủi ro xảy ra, hệ thống cảnh báo giúp khách hàng có thêm cơ sở để dừng lại, rà soát thông tin người nhận, xác minh qua các kênh liên hệ chính thống trước khi chuyển tiền. Đây là yếu tố quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ khách hàng bị dẫn dụ chuyển tiền tới các tài khoản có dấu hiệu liên quan đến gian lận, lừa đảo. Trên cơ sở thông tin cảnh báo do SHB cung cấp, khách hàng là người quyết định cuối cùng đối với việc tiếp tục thực hiện hoặc dừng giao dịch.

Đối với các tài khoản nhận tiền hiển thị cảnh báo có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, SHB khuyến nghị khách hàng cần thận trọng kiểm tra lại thông tin, xác minh danh tính người nhận qua các kênh chính thống, không thực hiện giao dịch theo hướng dẫn từ các nguồn không rõ ràng, không cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP, mật khẩu đăng nhập hoặc thông tin tài khoản.

Tăng cường bảo vệ khách hàng, đảm bảo an toàn an ninh tiền tệ

Việc triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo tiếp tục thể hiện nỗ lực của SHB trong việc lấy khách hàng làm trung tâm, bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng trên hành trình chuyển đổi số hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, an toàn, thuận tiện. SHB mong muốn đồng hành, kết nối với khách hàng trong từng dịch vụ, giải pháp, mang lại sự an tâm trong từng giao dịch tài chính.

Giữa tháng 6, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho SHB vì những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, và trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc SHB - vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

UBND TP. Hà Nội công nhận SHB là đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025, tiếp tục khẳng định những nỗ lực của ngân hàng trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, tuân thủ pháp luật và đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Với sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công an, UBND TP. Hà Nội và Công an TP. Hà Nội, cùng sự tham gia của cán bộ nhân viên, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại SHB đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngân hàng luôn chủ động phối hợp với Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, triển khai nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Bên cạnh đó, SHB duy trì môi trường làm việc an toàn, ổn định và tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong toàn hệ thống.

SHB nhận Bằng khen của Bộ Công an vì những thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong giai đoạn phát triển mới, SHB kiên định định hướng chiến lược hệ sinh thái tài chính toàn diện, chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ với “5 FIRST”, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các giải pháp bảo mật tiên tiến nhằm gia tăng tiện ích, tốc độ và sự an tâm cho khách hàng.

Việc liên tục cập nhật các tính năng an toàn trên SAHA, SHB Corporate Mobile, Internet Banking và tại quầy giao dịch cho thấy cam kết của SHB trong việc kiến tạo môi trường giao dịch số tin cậy, phù hợp với xu hướng thanh toán hiện đại và yêu cầu ngày càng cao về phòng chống gian lận tài chính.

Đại diện SHB cho biết: “An toàn giao dịch là một trong những ưu tiên hàng đầu của SHB trong quá trình phát triển ngân hàng số. Với tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, SHB mong muốn đồng hành cùng khách hàng từ sớm, từ xa, giúp khách hàng có thêm thông tin để chủ động bảo vệ tài sản của mình trước các rủi ro ngày càng phức tạp trên môi trường số”.

Song song với việc đầu tư công nghệ, SHB cũng thường xuyên khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, chỉ thực hiện giao dịch trên các kênh chính thức của ngân hàng, không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không chia sẻ thông tin bảo mật cá nhân dưới mọi hình thức. Khi nghi ngờ phát sinh rủi ro, khách hàng cần liên hệ ngay tổng đài chăm sóc khách hàng, điểm giao dịch SHB gần nhất hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

SHB cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường các giải pháp bảo mật, phòng chống gian lận và phát triển các tiện ích số an toàn, hiệu quả. Trên hành trình trở thành ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, SHB tiếp tục đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp tài chính hiện đại, nhân văn và tin cậy, góp phần thúc đẩy thanh toán số an toàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng và lan tỏa văn hóa giao dịch tài chính có trách nhiệm trong cộng đồng.

(Nguồn: Ngân hàng SHB)