Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về một số kết quả nổi bật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, NHNN đã triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (hệ thống SIMO).

Tính đến ngày 23/3/2026, hệ thống SIMO đã được triển khai tại 149 đơn vị (gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 tổ chức trung gian thanh toán), với hơn 688 nghìn bản ghi tài khoản thanh toán/Ví điện tử/thẻ ngân hàng/đơn vị chấp nhận thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, hệ thống đã gửi cảnh báo tới 3,5 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,1 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 3.990 tỷ đồng.

Hệ thống SIMO cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của hệ thống SIMO, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, qua đó góp phần giảm thiểu gian lận, lừa đảo và bảo vệ an toàn tài khoản khách hàng.

Trong quá trình triển khai, NHNN cũng đã yêu cầu các đơn vị có lộ trình triển khai đồng bộ dịch vụ cảnh báo cho khách hàng trên tất cả các kênh (Mobile Banking, Internet Banking, quầy, ATM) để đảm bảo thống nhất trải nghiệm cho khách hàng.

Theo số liệu cập nhật gần nhất, cả ngành ngân hàng đã có hơn 151,4 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân; hơn 1,82 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VneID.

Khoảng 29,44 triệu khách hàng cá nhân và 471 khách hàng tổ chức có Ví điện tử đang hoạt động đã được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với căn cước công dân gắn chip thông qua ứng dụng Ví điện tử.

Về kết quả trong thanh toán không dùng tiền mặt, hai tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 40,7% về số lượng và 13,4% về giá trị; qua kênh Internet tăng gần 73,1% về số lượng và 28,1% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng xấp xỉ 34,4% về số lượng và 10,5% về giá trị.

Ngoài ra, giao dịch qua QR Code tăng 20,2% về số lượng và 12,6% về giá trị; qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 9,5% về số lượng và 69,1% về giá trị; qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 43,7% về số lượng và 11,7% về giá trị.