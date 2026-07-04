Với thông điệp “Cộng Sự Sát Cánh - Tương Lai Vững Bền”, Shinhan Finance cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng, đối tác, nhân viên và xã hội.

Phía sau mỗi quyết định tài chính đều là một câu chuyện riêng: sửa sang tổ ấm, mua chiếc xe phục vụ công việc, chuẩn bị chi phí học tập cho con hay chủ động trước những kế hoạch tương lai. Đằng sau mỗi khoản vay không chỉ là những con số mà còn là kỳ vọng và mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi người.

Từ sự thấu hiểu đó, Shinhan Finance bắt đầu hành trình tại Việt Nam với mong muốn mang đến các giải pháp tài chính thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp hơn với cuộc sống hằng ngày.

Tài chính phải thân thiện hơn, an toàn hơn và sáng tạo hơn

Với tầm nhìn: “Dịch vụ tài chính phải thân thiện hơn, an toàn hơn và sáng tạo hơn”, Shinhan Finance không ngừng phát triển các giải pháp tài chính tiện lợi, minh bạch và an toàn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Nổi bật là Vay Tài Tốc trên ứng dụng iShinhan với quy trình nhanh - gọn - an toàn, xử lý khoản vay chỉ trong 15 phút. Sản phẩm vay tín chấp hỗ trợ hạn mức lên đến 300 triệu đồng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu chi tiêu và kế hoạch cá nhân.

Bên cạnh đó, Shinhan Finance kết nối gần 1.000 đối tác với hơn 7.000 cửa hàng trên toàn quốc, mang đến giải pháp mua hàng trả góp thuận tiện. Thẻ tín dụng The First cũng góp phần nâng cao trải nghiệm thanh toán không tiền mặt nhanh chóng và an toàn.

Hiện Shinhan Finance có mạng lưới 10 chi nhánh, 29 điểm giới thiệu dịch vụ cùng hơn 5.000 nhân sự trên toàn quốc, tạo nền tảng để mang đến trải nghiệm tài chính nhất quán cho khách hàng.

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm, Shinhan Finance triển khai nhiều chương trình ưu đãi như khuyến mãi thanh toán qua iShinhan, ưu đãi tại Điện Máy Chợ Lớn và khi mua Samsung Galaxy S26 series. Đồng thời, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tương tác tại Nguyễn Kim, Thế Giới Di Động và livestream “Đoàn SVFC Sarang”, mang đến nhiều trải nghiệm kết nối cùng khách hàng.

Hoạt động thị trường tại Nguyễn Kim. Ảnh: Shinhan Finance

Từ giải pháp tài chính đến những lựa chọn xanh

Không chỉ cung cấp các sản phẩm tài chính truyền thống, Shinhan Finance đang mở rộng vai trò của tài chính trong xu hướng tiêu dùng bền vững. Từ tháng 6/2025, công ty triển khai các giải pháp tài chính cho xe máy điện và điện mặt trời mái nhà, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những lựa chọn tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Qua đó, Shinhan Finance từng bước hiện thực hóa sứ mệnh “Góp xây thế giới tốt đẹp hơn bằng sức mạnh tài chính”, mang lại giá trị tích cực cho khách hàng và cộng đồng.

Tháng 5/2026, đại diện Shinhan Finance tham gia buổi talkshow hướng đến thúc đẩy điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Shinhan Finance

Trong nhiều năm qua, Shinhan Finance luôn kiên định với các hoạt động phát triển bền vững. Với thông điệp “Cộng Sự Sát Cánh - Tương Lai Vững Bền”, công ty không chỉ đồng hành cùng khách hàng qua các giải pháp tài chính mà còn tích cực đóng góp cho cộng đồng tại những địa phương nơi hoạt động. Từ năm 2024, đội ngũ kinh doanh trên toàn quốc đã chủ động triển khai 19 chương trình hỗ trợ người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Song song đó, Shinhan Finance tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động vì xã hội và môi trường. Chương trình hiến máu thường niên “Giọt máu đào vì đồng bào” đã duy trì suốt 7 năm, đóng góp 1.484 đơn vị máu cho các bệnh viện trên cả nước.

Năm 2026, công ty cũng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên triển khai chương trình “Chung sức trồng rừng”, hướng đến trồng 2.000 cây xanh tại 6 khu rừng. Bên cạnh đó, giải chạy nội bộ “Run for Growth - Chạy để phát triển” đã ghi nhận cột mốc 50.000 km, tương ứng khoản đóng góp 100 triệu đồng cho Viện Tim TP.HCM, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và hỗ trợ người bệnh.

Shinhan Finance trao quà đến vẫn các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Đồng Nai

Nhìn lại hành trình 7 năm, Shinhan Finance trân trọng sự đồng hành của khách hàng, đối tác, đội ngũ nhân viên và cộng đồng. Trong thời gian tới, Shinhan Finance sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp tài chính phù hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy tài chính xanh và lan tỏa giá trị cộng đồng, với tinh thần “Cộng Sự Sát Cánh - Tương Lai Vững Bền”.

Bích Đào