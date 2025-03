Bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh được thiết kế với quyền lợi kép mang đến giải pháp bảo vệ tối ưu cho khách hàng

Với thiết kế quyền lợi kép bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro kết hợp quyền lợi đầu tư, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh sẽ là “Người bạn đồng hành” bảo vệ đến 99 tuổi, mang đến cho khách hàng và gia đình sự an tâm trọn đời, vững vàng cho tương lai.

Việc ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh nằm trong tiến trình thực hiện tầm nhìn Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua Đổi mới (Enhance the Quality of Life through Innovation) của Shinhan Life Việt Nam. Sản phẩm cung cấp giải pháp bảo vệ tối ưu kết hợp quyền lợi đầu tư và những quyền lợi cộng thêm nhằm đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro và bảo vệ tài chính của khách hàng trong bối cảnh kinh tế - xã hội ngày càng nhiều biến động.

Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: Sự biến đổi phức tạp trong tình hình kinh tế, chính trị thế giới tác động đáng kể đến động lực mua sắm của khách hàng. Các doanh nghiệp đối mặt với thách thức mới và phải có chiến lược khác biệt về sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cũng như tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

“Tại Shinhan Life Việt Nam, chúng tôi phát triển đa dạng các dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng nhóm khách hàng, góp phần mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn và hạnh phúc. Tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh, khách hàng có thể tự do hoạch định các kế hoạch tài chính của bản thân, đồng thời được bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ như tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn”, vị đại diện Shinhan Life Việt Nam nói.

Khách hàng có thể tự do hoạch định các kế hoạch tài chính của bản thân, đồng thời được bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống khi tham gia Shinhan - An Thịnh

Bên cạnh những quyền lợi bảo hiểm rủi ro, khách hàng còn được hưởng quyền lợi đầu tư từ các khoản phí bảo hiểm đóng vào theo kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung với mức lãi suất được đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu trong hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận được các quyền lợi thưởng hấp dẫn, gồm thưởng duy trì hợp đồng định kỳ vào cuối năm thứ 4 và mỗi 4 năm sau đó cho đến cuối năm thứ 20, khoản thưởng duy trì hợp đồng đặc biệt vào cuối năm thứ 10 và 20, giúp giá trị tài khoản hợp đồng tăng lên theo thời gian.

Đặc biệt hơn, vào năm 80 tuổi, khách hàng sẽ được nhận thêm quyền lợi An vui Tuổi vàng tương đương 20% Số tiền bảo hiểm (tối đa 300 triệu đồng trên mỗi hợp đồng).

Tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh, khách hàng linh hoạt đóng phí bảo hiểm kể từ năm thứ 4 của hợp đồng, đồng thời khách hàng được chủ động đầu tư thêm để gia tăng tích lũy của tài khoản hợp đồng, cũng như linh hoạt trong việc rút tiền từ giá trị tài khoản đóng thêm để đáp ứng những nhu cầu khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống mà không phải chịu bất cứ khoản phí rút tiền.

Với chiến lược phát triển bền vững, Shinhan Life tập trung cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hướng đến nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua số hóa, đồng thời chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong hành trình bảo vệ sức khỏe và tài chính toàn diện.

Phương Dung